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Носкевич о «деле патриотов»: До конца осени мы поставим точку

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  • 25.10.2017, 12:51
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Иван Носкевич
Фото: tomin.by

Глава Следственного комитета прокомментировал расследование дела.

По мнению главы СК Беларуси Ивана Носкевича, до конца осени ведомство поставит точку в этом вопросе.

«Расследование уголовного дела продолжается, но оснований разбираться до бесконечности нет. Думаю, в течение осени мы поставим точку», — рассказал Иван Носкевич.

Он также пояснил причины замены следственной группы по этому делу, пишет tut.by.

«Разные инсинуации на этот счет были, но все банально. Получилось, что в рамках оптимизации организационно-штатной структуры Следственного комитета, как и в других органах системы нацбезопасности, мы должны были к 1 сентября представить иную штатную структуру. К этой дате из системы СК уволено более 800 человек. Это серьезное изменение. И ряд офицеров, в том числе некоторые из следственной группы по «Белому легиону», посчитали возможным уволиться, имея необходимую выслугу. Не все. Некоторые работают. Вот и вся причина», — добавил он.

21 марта этого года, незадолго до Дня Воли, КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию «в массовых беспорядках». По «делу патриотов» было задержано более 30 человек — бывшие активисты спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (организация прекратила свою деятельность более 15 лет назад), официально зарегистрированного клуба «Патриот» и «Молодого фронта». Впоследствии некоторым изменили меру пресечения (подписка о невыезде, домашний арест). Позднее большей части обвиняемых было предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 УК (Создание незаконного вооруженного формирования).

В середине июня стало известно, что КГБ закрыл уголовное дело о подготовке «массовых беспорядков», а дело о создании «незаконного вооруженного формирования» передал в Следственный комитет.

С 28 по 30 июня все фигуранты дела были отпущены из СИЗО под подписку о невыезде.


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