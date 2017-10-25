Видеохит: Смельчак взлетел в небо на кресле с привязанными воздушными шарами 6 25.10.2017, 13:01

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Том Морган смог подняться в воздух на 2438 метров.

Жители ЮАР, смотрящие в небо, привыкли видеть над головой пролетающих птиц, но уж никак не мужчину, гордо восседающего в кресле, к которому привязаны воздушные шарики.

Однако, именно на такой подвиг решился некий Том Морган. Наполнив 100 больших шаров гелием, он начал свой полёт неподалёку от Йоханнесбурга и сумел совершить путешествие длиной в 25 километров, поднявшись в воздух на 2438 метров, пишет 120.su.

Правда, захватывающее приключение оказалось короче, чем надеялся смельчак. По рации ему сообщили, что он движется в зону очень сильных ветров, и всё может закончиться большой бедой. Пришлось Тому спешно лопать лишние шарики, так что через некоторое время он благополучно опустился на землю.

Теперь, когда отважный мужчина доказал, что такие необычные полёты являются относительно безопасными, он планирует в следующем году устроить воздушную гонку на «летающих креслах» и уверен, что мероприятие это будет пользоваться бешеным успехом.