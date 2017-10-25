«В жизни как человека, так и нации, очень важно использовать шанс» 1 25.10.2017, 13:12

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Сергей Наумчик

В Витебске состоялась презентация книги «Девяносто второй» Сергея Наумчика, белорусского журналиста и политика.

В 1996 году, чтобы сохранить жизнь, Сергей Наумчик был вынужден просить политическое убежище в США. В Витебске живут его родители. За последние 20 лет ему пришлось только 3 раза посетить Родину.

Отец, Иосиф Наумчик, подготовил для сына приятный сюрприз. Он объявил время и место презентации очередной книги сына и лично пригласил только самых близких людей: друзей, коллег и единомышленников Сергея Наумчика, сообщает «Белсат».

О чем книга «Девяносто второй», коротко рассказал автор, Сергей Наумчик:

«Я старался воссоздать атмосферу того времени. 1992 – был первый год белорусской независимости. В это время по центральному проспекту прошла многотысячная колонна под бело-красно-белыми флагами. Так праздновали суверенитет Беларуси. 1992 был годом надежд и годом понимания того, что нужно менять Верховный совет, надо менять власть. Вот тогда Белорусский Народный Фронт вышел с инициативой провести референдум о досрочных выборах, но это не получилось. Мы собрали полмиллиона подписей, подписи просто были проигнорированы Верховным Советом. В жизни как человека, так и нации, очень важно использовать шанс. В Беларуси в 1992 году этот шанс был. Им воспользоваться не удалось по разным причинам. Об этом я и пишу, и важно, чтобы те, кто сейчас в политике, и кто еще будет вступать в политику, анализировали то, что было сделано или не сделано, не доделано предыдущими поколениями».

По словам автора, ему было важно совместить, с одной стороны, документы и факты, а с другой стороны, личный взгляд как участника этих событий в те времена. «Я ничего не выдумываю, там все так, как было. Но я оставляю за собой право дать личные оценки. И я думаю, что это правильно», – говорит он.

По словам Наумчика, его главная миссия – донести атмосферу того времени до тех, кто в то время не жил. А время действительно было интересное.

На вопрос, были ли проанализированы ошибки того времени, Сергей Наумчик ответил:

«Я посмотрел 92, 93 и 94 годы, как раз те годы, о которых я пишу, о каждом годе отдельная книжка, и практически каждый год Василий Владимирович Быков призывал общество, партии объединиться вокруг Народного Фронта. Такова была ситуация, что действительно авангардом национального, демократического движения был Белорусский Народный Фронт. Нравилось это кому-то, не нравилось – так случилось. К большому сожалению, у некоторых политиков может быть, не хватило вот этого ощущения важности исторического момента, у некоторых, возможно, личные амбиции победили. Им хотелось быть первыми. В результате многие оказались последними. Хотя в историческом смысле эти люди выполнили свою миссию: они обрели независимость, они закрепили эту независимость в первые годы».