закрыть
25 октября 2017, среда, 16:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«В жизни как человека, так и нации, очень важно использовать шанс»

1
  • 25.10.2017, 13:12
  • 1,142
Сергей Наумчик

В Витебске состоялась презентация книги «Девяносто второй» Сергея Наумчика, белорусского журналиста и политика.

В 1996 году, чтобы сохранить жизнь, Сергей Наумчик был вынужден просить политическое убежище в США. В Витебске живут его родители. За последние 20 лет ему пришлось только 3 раза посетить Родину.

Отец, Иосиф Наумчик, подготовил для сына приятный сюрприз. Он объявил время и место презентации очередной книги сына и лично пригласил только самых близких людей: друзей, коллег и единомышленников Сергея Наумчика, сообщает «Белсат».

О чем книга «Девяносто второй», коротко рассказал автор, Сергей Наумчик:

«Я старался воссоздать атмосферу того времени. 1992 – был первый год белорусской независимости. В это время по центральному проспекту прошла многотысячная колонна под бело-красно-белыми флагами. Так праздновали суверенитет Беларуси. 1992 был годом надежд и годом понимания того, что нужно менять Верховный совет, надо менять власть. Вот тогда Белорусский Народный Фронт вышел с инициативой провести референдум о досрочных выборах, но это не получилось. Мы собрали полмиллиона подписей, подписи просто были проигнорированы Верховным Советом. В жизни как человека, так и нации, очень важно использовать шанс. В Беларуси в 1992 году этот шанс был. Им воспользоваться не удалось по разным причинам. Об этом я и пишу, и важно, чтобы те, кто сейчас в политике, и кто еще будет вступать в политику, анализировали то, что было сделано или не сделано, не доделано предыдущими поколениями».

По словам автора, ему было важно совместить, с одной стороны, документы и факты, а с другой стороны, личный взгляд как участника этих событий в те времена. «Я ничего не выдумываю, там все так, как было. Но я оставляю за собой право дать личные оценки. И я думаю, что это правильно», – говорит он.

По словам Наумчика, его главная миссия – донести атмосферу того времени до тех, кто в то время не жил. А время действительно было интересное.

На вопрос, были ли проанализированы ошибки того времени, Сергей Наумчик ответил:

«Я посмотрел 92, 93 и 94 годы, как раз те годы, о которых я пишу, о каждом годе отдельная книжка, и практически каждый год Василий Владимирович Быков призывал общество, партии объединиться вокруг Народного Фронта. Такова была ситуация, что действительно авангардом национального, демократического движения был Белорусский Народный Фронт. Нравилось это кому-то, не нравилось – так случилось. К большому сожалению, у некоторых политиков может быть, не хватило вот этого ощущения важности исторического момента, у некоторых, возможно, личные амбиции победили. Им хотелось быть первыми. В результате многие оказались последними. Хотя в историческом смысле эти люди выполнили свою миссию: они обрели независимость, они закрепили эту независимость в первые годы».


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии