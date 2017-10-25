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В аптеках Витебска лекарства на 30% дороже, чем Смоленске

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  • 25.10.2017, 13:17
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Сравнительный анализ цен на лекарства в Витебске и Смоленске, а также в районах Витебской области провел Комитет госконтроля.

Проверка, при сравнении цен препараты 30 наименований, выяснила, что в половине случаев лекарства витебских аптеках на треть дороже, чем в соседнем Смоленске. Цены на другую половину отличаются мало, пишет vitebsk.cc.

Что касается районов Витебской области, то там сравнительному анализу были подвергнуты реализуемые через аптечные сети наиболее востребованные лекарственные средства импортного и отечественного производства более 40 наименований различного спектра действия: антибиотики, гипотензивные (понижающие артериальное давление), иммуностимулирующие, гиполипидемические (снижающие холестерин в крови). Было установлено, что в удаленных от областного центра районах Витебской области цены на большинство лекарств в среднем выше на 10%, что связано с дополнительными транспортными затратами и отсутствием конкуренции в регионах.


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