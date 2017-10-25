Конгресс США расследует «урановую сделку» с Россией 25.10.2017, 13:24

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Конгрессмены выяснят, каким образом компания Uranium One перешла под контроль Росатома.

Два комитета Конгресса США, возглавляемые республиканцами, изучат урановую сделку с Россией, заключенную при президенте Бараке Обаме, сообщил «Голосу Америки» конгрессмен Девин Нуньес.

Председатель комитета Палаты представителей по разведке республиканец Нуньес заявил, что он объединит усилия со своим однопартийцем, председателем комитета палаты по надзору Треем Гауди.

Оба комитета совместно расследуют решение администрации Обамы об одобрении продажи канадской компании, которая занималась добычей урана в США, российской энергетической компании, пользующейся поддержкой Кремля.

Президент Дональд Трамп выступил в Твиттере с призывом провести такое расследование еще в марте.

Комитет Сената по вопросам судебной власти на прошлой неделе объявил, что также проведет расследование соглашения.

«Одна из тех вещей, которые нас беспокоят, это проводилось ли расследование ФБР, проводилось ли расследование министерства юстиции, и если да, то почему не был проинформирован Конгресс? – заявил Нуньес на пресс-конференции на Капитолийском холме. – Нам важно понять, почему эта сделка была осуществлена».

Российская госкорпорация «Росатом» в течение 2009-2013 годов приобрела контрольный пакет канадской компании Uranium One. Сделка была одобрена в период, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря, отмечает New York Times.

Трамп вновь выступил с критикой этой сделки на прошлой неделе, заявив, что она не получила должного внимания.

«Урановая сделка с Россией при помощи Клинтон и c ведома администрации Обамы – это крупнейшая история, которую фейковые СМИ не хотят отслеживать!» – написал он в Твиттере.

В ходе предвыборной кампании тогда еще кандидат в президенты Трамп заявлял, что Клинтон «отдала» 20 процентов американского урана из-за этой сделки.

Госдепартамент был одним из девяти правительственных ведомств, включая несколько других регуляторов на федеральном уровне и на уровне штатов, которые должны были одобрить продажу компании.

Конгрессмен Адам Шифф, ведущий демократ в комитете Палаты представителей по разведке, заявил, что оба новых расследования носят «партийный» характер и обвинил республиканских коллег в «фундаментальном недостатке серьезности», когда речь заходит о раскрытии масштабов российского вмешательства на выборах в США.