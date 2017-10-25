Гидромет: В четверг будет до +11°С 25.10.2017, 13:39

2,367

Фото: charter97.org/Иван Межуй

На большей части территории ожидаются осадки.

26 октября погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь), в ночные и утренние часы в северных и центральных районах страны сильный мокрый снег. Об этом сообщает Гидромет.

По восточной половине страны местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы будет колебаться от -5°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу страны; во второй половине дня повысится до +3..+9°С, по юго-западу до +11°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.