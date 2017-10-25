Олег Стариков: Россия убедила Беларусь создать совместную дивизию 8 25.10.2017, 13:51

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Оставшиеся в Беларуси российские войска направлены против НАТО.

Российские войска, которые остались на территории Беларуси после окончания военных учений "Запад-2017", несут угрозу странам НАТО, заявил в комментарии изданию gordonua.com военный эксперт Олег Стариков.

"Я прогнозировал, что россияне оставят в Беларуси одну свою дивизию. Оказалось, что дивизия разделилась на две части: половина российская и половина белорусская. Получается, РФ убедила Беларусь создать совместную дивизию. То есть россияне нашли какие-то методы, чтобы убедить Минск пойти на такой шаг. И для Москвы это хорошо – с союзниками воевать легче, чем одним. Дело в том, что все стратегические планы Западного военного округа вооруженных сил РФ нацелены на страны НАТО. То есть они призваны противостоять Западу", – отметил Стариков.

"Группировка российских войск в Беларуси будет нести угрозу Украине, если РФ пойдет на полномасштабную войну. Войска противника пойдут и с восточного направления, и из Крыма, и с севера", – подчеркнул Стариков.

Военные учения в Беларуси с участием российских войск проходили с 14-го по 20 сентября. 21 сентября РФ начала выводить технику из страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российские военные во время учений отработали условное нанесение массированного ракетно-ядерного удара.

28 сентября в интервью Reuters начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что Россия не вывела из Беларуси все свои воинские подразделения после учений "Запад-2017". В минобороны РФ это утверждение отрицают.

В Генштабе ВСУ заявили, что после окончания учений Беларусь не покинули 5,8 тыс. российских военнослужащих.