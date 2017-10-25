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По делу Александра Коржича возбуждено 13 уголовных дел

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  • 25.10.2017, 14:24
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В ходе расследования гибели 21-летнего солдата в Печах возбуждено и соединено в одном производстве 13 уголовных дел.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает БелТА.

Иван Носкевич проинформировал, что в ходе расследования возбуждено и соединено в одно производство уже 13 уголовных дел.

"Это и неуставные взаимоотношения, и халатность, и мошенничество", - пояснил Иван Носкевич.

Председатель Следственного комитета отметил, что расследование гибели Александра Коржича продолжается, ежедневно 15-20 следователей занимаются только этим делом.

Напомним, 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден 3 октября повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Печах — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка.


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