Автор розыгрышей в Минском метро: Всегда снимал, сколько себя помню 1 25.10.2017, 14:35

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Журналисты нашли крутого пранкера, который делает креативные ролики в минской подземке.

Несколько месяцев назад на Youtube появился канал Easyvision, где пранкер выкладывает видео с розыгрышами людей на улице. Особенно часто парень (и иногда девушка) шутит над пассажирами минской подземки.

Как выяснилось, пранкера зовут Александр, он студент одного из минских вузов.

– Я всегда снимал, сколько себя помню: то на телефон, то на фотоаппарат, – рассказал Саша в интервью CityDog.by. – Про Youtube я узнал в 2014 году и тогда же узнал про российский пранк-канал Rakamakafo и канал Ивана Эфирова. Этому парню из Москвы 19 лет! Я понял, что такой же, как он: у меня примерно те же возможности, что и у него. Меня всегда отталкивал мой возраст, мол, я еще малой для этого, но, глядя на Эфирова, я не мог не попробовать – и попробовал! – рассказал об идее снимать пранки Александр.

На вопрос CityDog.by, почему среди 20 роликов так много розыгрышей в метро, парень объяснил просто: «Пранки в метро людям заходят, их несложно делать. Но скоро будет и что-то новое».

Один из самых популярных роликов на канале Саши – как он «засыпает» на плечах пассажиров минского метро. Пассажиры смущаются, улыбаются, но понимающе терпят.

Стоит признать, что пранки получаются действительно забавными. Например, в этом ролике парень на глазах пассажиров начинает что-то пить из бутылки шампуня.

А здесь героиня пранка Настя (коллега Александра) развязывает шнурки пассажирам.

В самом последнем – и самом просматриваемом, около 2 млн зрителей – видео пранкер проверяет реакцию минчан и жителей Питера: из его заднего кармана будто бы случайно выпадает купюра в 100$.

– Это видео сняли совершенно спонтанно. В Питере я почему-то был очень рассеянным и часто ронял деньги. Вот оператор и решил сделать нарезку из моих неудачных поездок в метро. Та же история повторилась и в Минске, – рассказал Александр.