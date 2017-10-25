Оправдать доверие народа 2 Юрий Бутусов

25.10.2017, 14:44

1,710

Юрий Бутусов

Фото: telekritika.ua

Я вот подумал, как часто у нас говорят, что проблема не во власти, а проблема в народе.

А посмотрел на свежий соцопрос центра Разумкова, и увидел, какое огромное доверие оказывает государству и органам власти народ, многоликий народ, который ругается, злится, смотрит и читает, и снова ругается, и тем не менее, немалая поддержка у государства есть. Да, много критики, но для украинцев негативистское отношение - это энергия движения вперед, негатива нельзя бояться, это неизбежно.

Несмотря на все проблемы, в обществе, согласно социологии, сохраняется большинство, которое не потеряло доверие к государству, к институтам власти, и мнением этих людей надо дорожить. Я вот сложил в сумме цифры "Скорее доверяю" и "полностью доверяю".

55% доверяет Вооруженным силам; 46% - Госпогранслужбе; 52% - Нацгвардии; 39% - Нацполиции; 41 % - новой патрульной полиции; 35% - СБУ.

14% доверяет прокуратуре, 20% - НАБУ.

Потрясающе важный результат - украинцы доверяют и институтам гражданского общества: 48% доверяет украинским СМИ - причем уровень доверия превышает недоверие на +5,6%.

А вот СМИ России уже не влияют на народ - им доверяет всего 4,4 %, при этом не доверяет российским СМИ 82,8%!

Из общественных институтов низким доверием пользуются только политические партии - 13%, и коммерческие банки - 13,9%. И то - немало. Но остальные общественные институты в опросе пользуются преимущественно доверием граждан.

Лидером общественного доверия являются волонтерские организации - 66,7%;

Огромным уважением пользуется церковь - 64,4 %.

Добровольческие батальоны - 53,9%;

профсоюзы - 26,5%;

общественные организации - 48%.

Даже высшие органы власти сохраняют определенную, хотя и невысокую поддержку.

Президент 24,8%

Верховная рада 13,8%

Кабмин 19,8%.

Самое низкое доверие, и самая проблемная зона государства - суды. Критически низкие 9,3% доверия и 80,9% недоверия показывают самую уязвимую точку государства в глазах общества.

Учитывая, в каких условиях создается новая Украина, и из какого болота мы выбираемся и сколько еще нам предстоит, на такую поддержку и на такое доверие граждан власти, политикам, общественным активистам, всем строителям новой Украины просто грех жаловаться.

Основные государственные институты и прежде всего армия, пользуются поддержкой большинства.

Эти цифры не оптимистичны для многих партий, политиков и людей во власти, но в целом, они на мой взгляд, показывают, что украинцы свое государство не развалят и не подорвут. И что наш народ гораздо умней паникеров, которые пугают сами себя угрозами раскачки ситуации, и делают массу лишних движений. Эти цифры надо смотреть тем, кто принимает решения и теми, кто проводит акции оппозиции.

Народ уже давно принял решение построить независимую Украину, и институты государства и общества гораздо устойчивей сейчас чем рейтинги любых политических сил и любых политических лидеров. Бояться надо не переворотов - бояться надо не оправдать доверия тех, кто несмотря ни на что продолжает верить.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»