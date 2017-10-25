закрыть
25 октября 2017, среда, 16:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сергей Корниленко — 14-кратный обладатель «Золотого мяча»

  • 25.10.2017, 14:51
Сергей Корниленко

Курьезная строка появилась на страничке белорусского нападающего самарских «Крыльев Советов» в Википедии.

Курьезная строка появилась на страничке белорусского нападающего самарских "Крыльев Советов" Сергея Корниленко в русскоязычной Википедии: в его личные достижения внесено — "Обладатель "Золотого мяча" по версии "France Football": 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016". Криштиану Роналду с Лионелем Месси нервно курят в сторонке, пишет "Прессбол".


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии