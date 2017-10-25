Сергей Корниленко — 14-кратный обладатель «Золотого мяча» 25.10.2017, 14:51

Сергей Корниленко

Курьезная строка появилась на страничке белорусского нападающего самарских «Крыльев Советов» в Википедии.

Курьезная строка появилась на страничке белорусского нападающего самарских "Крыльев Советов" Сергея Корниленко в русскоязычной Википедии: в его личные достижения внесено — "Обладатель "Золотого мяча" по версии "France Football": 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016". Криштиану Роналду с Лионелем Месси нервно курят в сторонке, пишет "Прессбол".