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«Поклонский» шпагат Путина

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  • Александр Хоц
  • 25.10.2017, 14:54
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Похоже, Владимир Владимирович совершил «электоральный выстрел» себе в ногу.

Крымский "пассионарий" Поклонская, не вполне разобравшись (по юности лет) в имитационной природе путинизма, продолжает всерьез отстаивать ценность "духовных скреп", загоняя режим в ловушку, которую он сам себе соорудил.

Крымская истерика и приступ "духовности", которые затевались с целью патриотической мобилизации масс, - возвращаются бумерангом, требуя от власти продолжения этого курса.

Но отмашка кремля на прокат скандальной "Матильды" может дорого аукнуться Путину, оттолкнув черносотенную часть электората, важного кремлю в его "эпохальном" конфликте с Западом.

Частный казус с исторической картиной внезапно обретает черты электоральной угрозы. А обращение к Путину вдовы племянника "святого страстотерпца" Ольги Куликовской-Романовой (по ссылке) только добавляет резонанса скандалу.

Перепутав Путина с монархом, вдова племянника требует запретить прокат - вопреки судебным решениям, во имя спасения России от атаки враждебных сил.

Вдову мало интересует реальная история, она озабочена чистотой мифологии.

Дело, однако, не в качестве фильма; даже из трейлера ясно, что эту историческую "клюкву" (снятую в голливудской эстетике) задумывали вовсе не от избытка уважения к российской истории.

Наиболее убедительной (на мой взгляд) кажется версия о желании авторов понравиться "одинокому мужчине" в кремле, крутящему "на троне" роман с "Матильдой" совсем другого рода. А одновременно подмигнуть и консервативным "кругам", способным узреть в картине моральный посыл: "хватит блудить на престоле, - пора и о скрепах подумать".

Так или иначе, очевидно, что Учитель снимал историческую притчу, адресуясь к проблемам царя-современника. Фильм об опасностях для страны, которая ждет от правителя "долга" и "жесткой руки", а вовсе не частных утех и кульбитов в постели..

Однако стремление "сесть на шпагат", в растяжку между условным "Голливудом" и "Третьим Римом" - не увенчалось успехом, а сама гимнастическая поза (как выясняется) грозит порвать режиссера на части.

Консерваторы и мракобесы не поняли державных аллюзий и честных попыток Учителя вытащить царя из "порочного алькова", напоминая герою о долге перед "гибнущей Россией", - а увидели только постель и "святого" в подштанниках на ложе любви с балериной…

Но казус "Матильды" (повторюсь) совсем не в качестве картины. "Квасной", российский "Голливуд" - целиком на совести создателей. Дело в пикантности исторического момента - в канун судьбоносных "выборов".

Фильм-скандал, выходящий на экраны 25 октября, вскрывает пропасть между "европоцентричной" путинской элитой (усердно играющей в "скрепы", но тяготеющей к европейскому комфорту и "развратному" Западу) - и наивной патриотической массовкой, которая всерьез озабочена внедрением "скреп" в социальную реальность.

Продавив премьеру "Матильды" вопреки воплям консерваторов, церкви и кадыровцев, кремль, видимо, пытается указать им подобающее массовке место, - но в крайне неудачный для себя момент.

Поскольку в эпоху кризиса и мировой изоляции плевок в консервативный электорат - сродни выстрелу в собственную ногу.

И даже если обойдется без поджогов в кинозалах, оскорбленные чувства "верующих" (давно уверовавших, что они являются солью земли) могут повлиять на стабильность консервативной поддержки режима, избравшего архаику собственным знаменем.

Александр Хоц, «Фейсбук»


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