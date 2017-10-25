Батюшка-видеоблогер: Давайте сеять зерно правды 2 25.10.2017, 14:59

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Выпускник Минской духовной семинарии рассказал о своем видеоблоге «Batushka ответит».

22 октября в Гродно собрался полный зал на встрече клуба православного общения при Свято-Покровском кафедральном соборе. Люди собрались, чтобы увидеть известного священника-видеоблогера иерея Александра Кухта. Сегодня его ютуб-канал "Batushka ответит" уже cобрал почти 10,5 тысяч подписчиков. Только за прошлый год его ролики посмотрели более полумиллиона раз. О своей деятельности Александр Кухта рассказал "Народнай воле".

- Сколько лет вы являетесь священником?

- Три.

- Где учились?

- Сначала в лицее БГУ, затем в Минской духовной семинарии в Жировичах, а теперь в Духовной академии.

- Трудно ли учиться на священника?

- Сложно сказать. Видимо нет. Главное поставить себе такую цель и идти к ней.

- А почему решили стать священником?

Я не знаю, все сложно. В том смысле, что не было такого, чтобы я проснулся утром и понял: все бросаю и пойду священником. К этой идее я приходил, она рождалась, выкристаллизовывалась во мне, и пришла к своему логическому завершению.

- Получается, вы уже в старших классах поняли, что хотите стать священником?

- Да. Все одноклассники ходили на курсы программирования, и я вместе с ними. Но задней мыслью я понимал, что я не с ними.

- А программистские задатки перешли в вашу деятельность?

- Сам образ мыслей, да и друзья остались. Я прекрасно понимаю, что у любого человека должен быть выход во внешний мир, чтобы профессионально не деформироваться и видеть мир за пределами своего поля. Я поддерживаю связи со своими школьными друзьями, где говорю на другом языке. И действительно, многие алгоритмы моей деятельности взяты из той дружеской компании.

- Как вы пришли к идее завести собственный видеоканал?

- Сейчас такое время, когда каждый человек, который считает что более-менее разбирается в чем-то, заводит свой видеоблог и начинает там разговаривать. Для меня как-то странно, что до сих пор не было православного видеоблога в популярном ютуб-формате. Второй вопрос, что, если бы не я, то через полгода появился другой священник, который бы сделал то же самое. Я просто вовремя заметил нишу и занял ее.

- Вы понимаете, что это большая ответственность рассказывать о религии? Старшие батюшки не корят?

- Укоряют (улыбается). Разумеется, проблемы есть, потому что формат принципиально новый. Есть много внутренних вопросов, и даже по поводу выживания. Все не так просто, как может показаться. Много времени занимает защита себя, существования канала. Но пока живу.

- А старшие люди в системе Церкви осознают, что сегодня это реальная возможность донести информацию о Боге до рядовых людей, к тем, кто в церковь не ходит?

- Сложно сказать, поскольку это представители разных церковных общин, и со всеми ними я не имею связей. Но хорошо, что многие из них принимают мою деятельность как минимум на уровне эксперимента: посмотрим, что из этого выйдет. Многие же, особенно те, кто живет далеко, скажем, в другой стране, они не понимают, им это кажется диким.

- Какую цель вы ставили, создавая этот видеоканал?

- С момента выхода первого ролика прошло почти два года. Первоначальная идея не изменилась: "сеять зерно". Но я понимаю, что только при помощи роликов нельзя привести человека в Церковь. Моя задача - посеять зерно, которое снимет определенный негатив по отношению к Церкви. С другой стороны, я надеюсь, что это зерно даст вcходы через 5, 10, 50 лет, удержит человека от какого-то поступка.

- Сколько занимает сама работа над роликом?

- По сути, работа над роликом идет в соответствии со сценарием, который готовится заранее - слово в слово, включая эмоции. Сейчас работа над роликами усложнилась за счет внутренней критики: приходится думать над каждым словом, подтекстом. Есть большая фокус-группа из церковных и нецерковных лиц. Работа над сценарием занимает часов 15, съемки еще 2-3 часа, монтаж 6. Но это не все. Выложить ролик недостаточно.

- Как появляются идеи для роликов?

- Они приходят сами собой. Единого определенного тематического плана нет. Я просто хожу на улице, у меня появляется идея, потом я обрабатываю литературу, а дальше сценарий.

- Не возникало желания из-за многочисленной критики со стороны своих же сказать "да пошло оно все" и прекратить работу?

- Постоянно (улыбается).

- А почему продолжаете?

- Даже не знаю. Здесь нужно подумать. У меня уже есть определенная аудитория. Но проблема в том, что нас, священников-видеоблогеров, мало. А одной таблеткой нельзя вылечить все болезни. Если так условно говорить, я будто занимаюсь воспитанием в детском саду. Здесь приходят старшеклассники и говорят: "Давай изучать ядерную физику". "Ребята, хорошо, но здесь детский сад, я не могу". И конфликт возникает из-за того, что для старшеклассников НЕТ учителя. Поэтому это проблема. Просто надо больше нас, чтобы мы удовлетворили все потребности.

- А внутри Церкви не возникало идеи работы с различной аудиторией в интернете, по вашему примеру? Например, для тех, кто хочет, условно говоря, изучать ядерную физику?

- Нужно немного сойти с ума, в том смысле, что это очень сложно физически, долго, нужно осознавать ответственность и креативить. Я понимаю, что от идеи до ее реализации лежит глубокая пропасть. И это требует много сил. Поэтому пока имеем то, что имеем.