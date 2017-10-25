В ЕС появится новая система регистрации на границах Шенгена 1 25.10.2017, 15:19

1,866

Новая система позволит иметь информацию о людях из-за пределов ЕС.

В среду, 25 октября, Европарламент проголосовал за введение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны, пишет «Новое время».

Новая система позволит иметь информацию о людях из-за пределов ЕС, об их въезде, выезде и отказе во въезде, регистрации во время путешествия в и с ЕС. Система будет применяться независимо от того, нужна ли им виза.

За соответствующее решение проголосовали 477 евродепутатов, 139 были против и 50 воздержались, передает Европейская правда.

В Европарламенте отметили, что правила, касающиеся людей, въезжающих в Шенгенскую зону, срочно нуждаются в обновлении из-за проблем безопасности, а также увеличения количества путешественников за последние годы.

Изменения позволят усилить и ускорить проверки на границах, поскольку новая электронная система заменит штамповки паспортов.

Система будет сохранять данные о путешественниках, чтобы облегчить быстрое пересечение границы, а также облегчить выявление случаев использования фальшивых документов или отслеживания людей, которые задерживаются в Шенгенской зоне дольше предусмотренных 90 дней в 180-дневном периоде.

Кроме того, новая система также может помочь идентифицировать террористов, отметили в Европарламенте.