В ЕС появится новая система регистрации на границах Шенгена

В ЕС появится новая система регистрации на границах Шенгена1
- 25.10.2017, 15:19
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Новая система позволит иметь информацию о людях из-за пределов ЕС.
В среду, 25 октября, Европарламент проголосовал за введение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны, пишет «Новое время».
Новая система позволит иметь информацию о людях из-за пределов ЕС, об их въезде, выезде и отказе во въезде, регистрации во время путешествия в и с ЕС. Система будет применяться независимо от того, нужна ли им виза.
За соответствующее решение проголосовали 477 евродепутатов, 139 были против и 50 воздержались, передает Европейская правда.
В Европарламенте отметили, что правила, касающиеся людей, въезжающих в Шенгенскую зону, срочно нуждаются в обновлении из-за проблем безопасности, а также увеличения количества путешественников за последние годы.
Изменения позволят усилить и ускорить проверки на границах, поскольку новая электронная система заменит штамповки паспортов.
Система будет сохранять данные о путешественниках, чтобы облегчить быстрое пересечение границы, а также облегчить выявление случаев использования фальшивых документов или отслеживания людей, которые задерживаются в Шенгенской зоне дольше предусмотренных 90 дней в 180-дневном периоде.
Кроме того, новая система также может помочь идентифицировать террористов, отметили в Европарламенте.