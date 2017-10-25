закрыть
25 октября 2017, среда, 16:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В ЕС появится новая система регистрации на границах Шенгена

1
  • 25.10.2017, 15:19
  • 1,866

Новая система позволит иметь информацию о людях из-за пределов ЕС.

В среду, 25 октября, Европарламент проголосовал за введение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны, пишет «Новое время».

Новая система позволит иметь информацию о людях из-за пределов ЕС, об их въезде, выезде и отказе во въезде, регистрации во время путешествия в и с ЕС. Система будет применяться независимо от того, нужна ли им виза.

За соответствующее решение проголосовали 477 евродепутатов, 139 были против и 50 воздержались, передает Европейская правда.

В Европарламенте отметили, что правила, касающиеся людей, въезжающих в Шенгенскую зону, срочно нуждаются в обновлении из-за проблем безопасности, а также увеличения количества путешественников за последние годы.

Изменения позволят усилить и ускорить проверки на границах, поскольку новая электронная система заменит штамповки паспортов.

Система будет сохранять данные о путешественниках, чтобы облегчить быстрое пересечение границы, а также облегчить выявление случаев использования фальшивых документов или отслеживания людей, которые задерживаются в Шенгенской зоне дольше предусмотренных 90 дней в 180-дневном периоде.

Кроме того, новая система также может помочь идентифицировать террористов, отметили в Европарламенте.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии