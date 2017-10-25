Какие фальшивые купюры чаще всего находят в Минске 25.10.2017, 15:28

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За 9 месяцев этого года в Минске установили 329 фактов фальшивомонетничества.

О этом сообщил «Минск-Новости» начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома Андрей Сачков.

В основном находили поддельные доллары и российские рубли. Зачастую это купюры номиналом 100 долларов, 1000 и 5000 российских рублей. Только в 24 случаях фигурировали белорусские деньги, причем изготавливала их и сбывала одна преступная группа. Они печатали на принтере 20-рублевые купюры, расплачивались ими в магазинах и киосках по продаже проездных билетов. В марте этих фальшивомонетчиков задержали, после чего фактов расчета поддельными белорусскими рублями в Минске больше не было.

Если покупатели по ошибке дают продавцам евроценты, которые отдаленно напоминают некоторые белорусские монеты, то это фальшивомонетничеством не считается, так как деньги не поддельные, уточнил Андрей Сачков.

— И вряд ли такие действия можно трактовать как мошенничество, ведь никакой выгоды покупатель не получил — курс евроцента в два раза выше белорусской копейки. Если же белорус расплатится за границей нашими рублями под видом евро с целью наживы, то ему может грозить наказание в соответствии с законодательством той страны. В Минске было несколько случаев, когда сербские динары пытались выдать за евро (1 евро равен 126 динарам. — Прим.). Причем делали это намеренно. Подобные действия трактуются как мошенничество и в соответствии со статьей 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь влекут наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, — заверил начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома.