Андрей Пионтковский: В окружении Путина растет недовольство 1 25.10.2017, 15:47

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Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Диктаторов часто предает ближайшее окружение.

Чего ждать от визита Курта Волкера в Украину, что сейчас решает окружение Владимира Путина и каких действий по Донбассу ждет от Киева Запад, в интервью "Апострофу" рассказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский

- Говоря о Навальном. Все идет к тому, что его не допустят к выборам. Многие ли в России готовы выйти на улицы за Навального? Как вы думаете, к чему могут привести эти волнения?

- Трудно предсказывать. Никто не ожидал, сколько людей выйдет по призыву Навального в марте и июне этого года. Вышло очень много людей и, что самое неожиданное и новое для российской действительности – это демографический и региональный аспекты. Вышли молодые люди в возрасте 16-24 лет, которые вообще никогда не участвовали в политических действиях. И это уже была не только московская публика, но и регионы.

Повторю, очень трудно предсказать. В стране очень тяжелая экономическая ситуация, большинство людей поняли, что и во внешней политике Россия зашла в тупик. Я все-таки думаю, что наибольшая угроза Путину сейчас идет не столько от массовых выступлений, сколько от растущего недовольства его ближнего круга. Оно будет усиливаться – могу подтвердить, как человек находящийся в Вашингтоне – решимостью американского истеблишмента полностью выполнить закон о санкциях, то есть практически заморозить и арестовать триллион долларов, который принадлежит всему путинскому окружению, начиная от самого Путина, состояние которого оценивается в 250 миллиардов долларов. Это очень серьезная угроза, поскольку значение Путина для всей бригады как пахана было в том, чтобы он обеспечивал безопасность их активов, прежде всего, на Западе, потому что там они в основном хранятся. А сейчас он не только не обеспечивает активы, а наоборот – токсичен. А критерием включения того или иного миллиардера в санкционный список является его близость к Путину. И это прямо указано в законе.

- На Валдайском форуме, о котором мы с вами говорили две недели назад, Путин делает противоречащие друг другу заявления – то называет украинцев братьями, говорит о любви, "едином народе", то снова угрожает действиями на Донбассе, заявляя, что будет резня, если закрыть границу между Россией и ОРДЛО.

- Вы знаете, чем показателен Валдайский форум? Ведь не только я говорил об этом. Тогда [пресс-секретарь Путина Дмитрий] Песков и вся пропаганда больше недели анонсировали, что вот-вот произойдет что-то значительное, что Путин сделает крупное заявление. И, конечно же, ожидалось заявление по украинскому вопросу, ведь международный форум собирается не для внутренних дел, а 95 процентов международной повестки – это Украина. Что-то действительно планировалось, но не срослось. Ничего конкретного Путин не заявил, а из его уст прозвучали лишь общие фразы.

Видимо, в последний момент о чем-то не договорились. Как я ранее уже говорил, планировалось в чем-то пойти навстречу Западу, имитировать какую-то гибкость, как месяц назад он имитировал, заговорив о миротворцах. Но я думаю, что он понял, что подобными дешевыми штучками не отделаться, и бесполезно было бы предлагать что-то, за что можно было бы получить смягчение санкций. Наоборот – эти персональные санкции (знаменитая секция 241 об аресте активов российских олигархов) будут вводиться в полном масштабе.

Путин традиционно повторяет свою основную догму, что Украина и Россия – это вообще "один народ".

- Продолжая тему Донбасса. 27 октября в Киев должен прибыть спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Какова цель визита Волкера, что он попытается донести до Петра Порошенко и нашей власти?

- У него совсем иная цель, чем у Олланда и Меркель, которые два года назад выкручивали украинскому правительству руки, требуя изменить Конституцию, принять федерализацию и совершить путинский план вталкивания "Лугандонии" (ОРДЛО, - Апостроф) как раковой опухоли в политическое тело Украины. Очень хорошо, что Украина тогда не поддалась этому давлению, а Волкер – совершенно другой человек.

Кстати, у меня вопрос к вам. Закон об оккупированной территории (законопроект, касающийся реинтеграции Донбасса, - "Апостроф") принят, в конце концов?

- Все еще нет.

- Так вот я говорю, что до сих пор украинское правительство в своих оценках ситуации с российской агрессией, присутствием российских военных не дотягивает до тех формулировок, которые дает Волкер. Может быть, он и поспособствует, чтобы украинская власть осмелела и заговорила хотя бы его языком.

- Будет ли в Киеве подыматься вопрос о миротворцах ООН на Донбассе, и связан ли этот визит с теми встречами, которые Волкер провел с [помощником президента РФ Владиславом] Сурковым?

- Волкер ни о чем не мог договариваться с Сурковым, считая его военным преступником. С Волкером вам и нам очень повезло, и на сегодняшний день его позиция более проукраинская чем официальная позиция Киева.

- Изменится ли после визита Волкера картина на Донбассе, сможет ли он переубедить Порошенко, чтобы действовать с агрессором по-другому?

- Дело не в том, чтобы действовать. Волкер же не собирается убеждать Украину силой освобождать Донбасс. Это невозможно, потому что украинская армия хоть и стала намного сильнее, чем 3 года назад, и способна отразить дальнейшую агрессию, но она не способна победить вторую в мире армию в наступательной операции. Потому что ясно, что Россия будет держать на Донбассе такие военные ресурсы, которые для этого необходимы.

От украинской власти требуются очень простые вещи в отношении России – это агрессия, это оккупированные территории, мы никогда это не признаем и ответственность за происходящее на Донбассе должны нести российские оккупационные власти. По-моему, все эти положения сформулированы в новом законе, и будем надеяться, что он будет благополучно принят.

- Что говорят в США на тему грядущего визита Волкера в Украину?

- Это не в центре обсуждений – а я внимательно слежу за американскими медиа – тут нет никакого сюжета или загадки. Волкер очень твердо отражает ту позицию, которую единодушно занял американский военно-политический истеблишмент – это твердая поддержка Украины, а в случае малейшей военной эскалации со стороны России, немедленное предоставление Украине летального оборонительного оружия. Тут нет вопросов – позиция Волкера непоколебима.

- Появилась информация, что через полгода после визита Волкера на Донбассе могут появиться миротворцы. Насколько это возможно?

- Смотря какие миротворцы. Чтобы что-то серьезно изменилось на Донбассе, нужно очень серьезное отступление российской позиции, которая невозможна при политически живом Путине, для которого это будет полной потерей лица.

Будем наблюдать весь этот период выборов, я имею в виду не Собчак и 18 марта. Настоящие выборы идут сейчас, когда 50-60 бандитов вокруг Путина в закрытых коридорах обсуждают главный вопрос – как спасти триллион, нужен ли для этого Путин или другой человек сможет лучше договориться с американцами. А пока Путин во власти, то в украинско-российских отношениях ничего не