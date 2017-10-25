закрыть
25 октября 2017, среда, 16:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Девушка-бармен: Студенты пьют чай дома, а не тратят деньги в кафе

  • 25.10.2017, 15:57
  • 1,389

Шеф-бармен минского заведения рассказала об особенностях белорусских баров.

В одну из пятниц мы зашли в «Банки-Бутылки», чтобы поговорить с шеф-барменом Таней, которая вот уже 7 лет работает за стойкой и вроде бы не собирается прекращать, пишет citydog.by.

«КОГДА ТЫ СТУДЕНТ, ПЬЕШЬ ЧАЙ ДОМА, А НЕ ТРАТИШЬ НА НЕГО ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ В КАФЕ»

– У человека есть два способа оказаться за стойкой. Первый – он решает для себя, что это его, и осознанно идет к своей цели: учится, развивается, работает. Второй – он случайно попадает в бар и там остается, – рассказывает Таня, сидя в пустом баре «Банки-Бутылки» в пятницу днем. Здесь только начинается рабочий день: кто-то выносит аппаратуру, оставшуюся со вчерашнего вечера, кто-то готовит рабочее место, чуть громче включая музыку. Таня же, снимая стулья со столов, рассказывает про свой – второй – вариант.

– 7 лет назад я окончила художественное училище, но так как работать за компьютером не хотелось вообще, я начала искать другую работу. Мне всегда нравилось делать что-то руками, но, давайте честно, 7 лет назад такой труд был не очень развит и не ценился, – продолжает Таня, откладывая телефон на соседний стол. – Сестра тогда работала официанткой и посоветовала попробовать и мне: «Поработай пока, хоть какие-то деньги будут, а потом решишь», – предложила она, а я и согласилась.

Так Таня оказалась в баре «Малако», которого уже нет. На его месте сейчас «Ў бар», которого, видимо, тоже скоро не будет. Он, кстати, тоже был в портфолио героини.

– В «Малаке» я начала изучать все, что происходит в баре, знакомиться с алкоголем и кофе. Пока я была студенткой, конечно же, о таких вещах речи не шло. Когда ты учишься, то скорее решаешь выпить чаю дома, чем отдавать на него последние деньги в каком-нибудь заведении, – продолжает Таня. – В баре же волей-неволей начинаешь с этим знакомиться – и меня это увлекло.

В «Малаке» была своя система работы: в будние дни официант выполнял свои задачи, а по выходным, когда столы убирались, «Малако» превращалось в полноценный бар, а официант помогал бармену. Мне это понравилось и я попросила одного из учредителей и бармена по совместительству научить меня, – рассказывает Таня, не обращая внимания на звонящий за соседним столиком телефон.

Правда, вскоре бар закрылся, а Таня ушла в Re:Public – сразу за стойку. После Re:Public был Live Pub, «Ў бар», Blondes&Brunettes, Pinky Bandinsky, Maraschino и, наконец, «Банки-Бутылки».

– Был этап, когда я хотела уйти, но сейчас мне кажется, что на то решение повлияла атмосфера места, где я работала – мне там было неуютно. Тогда я этого не поняла, сожгла все мосты, не подготовившись финансово, и подумала: «Зря что ли в конце концов училась? Пора серьезно заняться дизайном!» Два месяца я просидела дома: через месяц мне стало скучно, а еще через месяц я поняла, что хочу вернуться именно за стойку, – рассказывает Таня. – Я пошла к Вадиму Прокопьеву – мне казалось, что он делает заведения достойного уровня.

Возвращаться Таня решила в «серьезное заведение к серьезному человеку» и оказалась в еще не открывшимся Blondes&Brunettes, где еще полгода учила теорию, практику, актерское мастерство, психологию и английский: «Нас полгода готовили, чтобы мы были такими собранными комочками», – улыбается Таня.

Это, пожалуй, единственное обучение по профессии в жизни Тани. Все остальное – интерес, чтение, эксперименты и энтузиазм.

– Знаешь, в этой работе много определяет человечкий фактор и атмосфера, – отвечает Таня на вопрос, почему же за ее плечами так много мест работы. – Где-то не повезло с коллективом, где-то атмосфера не моя. Что-то закрылось и пришлось уходить. Кстати, в «Банки-Бутылки» меня пригласили, и это было очень приятно. Одно дело, когда ты сам ищешь работу, а другое – когда работодатель приходит и говорит, что хочет видеть в своем баре именно тебя.

«МЕЖДУ СМЕНАМИ УСПЕВАЕШЬ ПОСПАТЬ, ПОГУЛЯТЬ С СОБАКОЙ И ВЕРНУТЬСЯ НА РАБОТУ»

В час дня в баре, как и на всей Зыбицкой, действительно никого нет. Тем не менее, двери открыты, и из-них постоянно кто-то выходит.

– Таня будет только в три, – на пороге «Банки-Бутылки» говорит мужчина в очках. – Пока никого нет.

Рабочий день действительно начинается в 15:00. До открытия дверей сотрудники приводят и себя, и бар в порядок, готовят свои рабочие места, распределяют обязанности и пьют кофе: «В общем, приходим в себя после вчерашней смены».

– Я сова и не умею вставать по утрам, – продолжает Таня. – Сколько не читала мнений, что к этому можно себя приучить, – не верю, у меня не выходит. Поэтому я всегда искала место с ночной работой, вечеринками. Мне нравятся такие движовые места, да и ночью мне работается лучше.

Я просыпаюсь ближе к обеду, а если это между сменами, то чаще всего после обеда. Умываюсь, принимаю душ, выгуливаю собаку, завтракаю, потому что, когда проснулся, тогда и утро, и еду на работу, – рассказывает Таня.

Рабочая смена бармена – не 8 часов. 12, а то и все 14, включая подготовку бара до открытия дверей и наведение порядка после закрытия.

– Между концом одной смены и началом второй проходит около 9 часов. Как раз чтобы поспать, погулять с собакой, собраться и вернуться на работу, – улыбается Таня. Родители, конечно же, по началу волновались, но тогда и Таня, и они думали, что это временно.

– Теперь же они очень спокойно относятся к моей работе. Даже бабушка с дедушкой знают, что я прихожу и ложусь поздно, просыпаюсь тоже поздно и звоню им сама, – рассказывает Таня. – С молодым человеком все еще проще. У нас есть возможность и отдыхать друг от друга, и проводить время вместе. Пока он работает пятидневку, я занимаюсь своими делами. Он же, если хочет в пятницу-субботу пойти куда-то с друзьями, идет с друзьями. Хочет поиграть в компьютер, играет в компьютер – и никто ему не мешает.

Правда, с таким графиком мирятся не все. Этим, как одним из возможных вариантов, Таня объясняет небольшое число девушек за барной стойкой.

– А еще не все девочки выдерживают физическую нагрузку. Тут, возможно, еще работает блок «Я девочка и не могу этого делать». Объективно, конечно, в баре много вещей, которые выполнить физически трудно. Например, принести ящик чего-нибудь тяжелого. Я сама не ношу, хотя раньше не проблема была и кеги с пивом притащить, – улыбается Таня. – Только вот сейчас я понимаю, что лучше поберечь здоровье и попросить коллег-мальчиков.

С гостями, кстати, девушки и парни работают по-разному. Иногда мы даже условно делим гостей. Например, если приходят девочки-хохотушечки, то парню будет проще найти к ним подход. Хотя иногда девушки приходят в бар, немного побаиваясь происходящего вокруг. Тогда лучше, если к ним подойдет девушка – им становится чуть-чуть легче.

 ГОСТЕПРИИМНОСТЬ И ПОДХОД К КЛИЕНТУ ВЫГОДНО ОТЛИЧАЮТ БЕЛОРУССКИЕ БАРЫ

В баре тем временем становится как-то больше движения. Еще час – и сюда уже можно будет прийти выпить.

– Честно, я никогда не хотела свой бар. Вообще никогда. Я всегда смотрела на это как на огромное количество работы и ответственность. Но вот последний год потихоньку думаю в этом направлении. Всегда ведь появляются какие-то идеи, которые не всегда получается реализовать. Хочется продумать все – от музыки до напитков – и сделать бар под себя.

Правда, Таня не знает – или по крайней мере не признается – каким будет ее бар: «Знаю только, что он будет не больше этого – идеальный формат. И там будет играть рок-н-ролл».

– Тематический?

– Не знаю. В Минске немного тематических баров, наверное, потому что публика пока не готова к каким-то условиям. То есть, если бар предполагает какой-то дресс-код, то люди, скорее всего, не пойдут. Хотя тематические бары появляются и занимают свои ниши. Мне кажется, их будет появляться все больше и больше, и людям это понравится.

Можно хотя бы посмотреть на ситуацию с коктейлями. За несколько лет мы выросли, люди начали экспериментировать и, главное, доверять барменам. Если сейчас сказать гостю, что ему лучше выпить стакан воды, а не очередной коктейль, он, скорее всего, тебя послушает. Хотя мне-то выгоднее было бы продать ему еще один коктейль. Но я не хочу, чтобы утром он проснулся с мыслью: «Как же плохо, не пойду больше в тот бар». Мне важно, чтобы он думал: «Хорошо, что они меня остановили, было бы еще хуже».

Это, кстати, выгодно отличает минские бары. Ну, не именно эта ситуация, а гостеприимность и подход к клиенту. Я была во многих барах в Европе, и о двух самых любимых вспоминаю именно из-за отношения к гостям. Например, в Париже я зашла в бар в отеле, который оказался куда круче любого культового в истории развития коктейлей. Нас встретил бармен, усадил в кресла, в которых ты просто утопаешь. Его коллега делала нам напитки, походу опоказывая и объясняю каждое свое действие. Мы заплатили, конечно, очень много денег, но было не жалко. Еще 50% я оставила чаевых.

Второе место было в Киеве – и опять в противовес известному бару, который все хвалили. Тут на входе нас встретила женщина-хохотушка, пошутила, нашла для нас места и позвала официанта, который «лучше разбирается в том, что здесь наливают».

– А вы кто? – спросили мы.

– Я просто часто здесь выпиваю, – ответила тогда она.

В том баре был важный нюанс: маленький, людей много, а рюмки использовали замороженные. Естественно, создавался конденсат и капли попадали мне на юбку. Та женщина заметила это с другого конца бара и помогла решить проблему. Эти мелочи просто сделали наш вечер, поэтому чаевые, кроме как ей, мы не собирались отдавать никому.

– Ой, перестаньте. Это ведь мой бар, – ответила она, когда мы попытались дать ей денег.

В Минске, по словам Тани, именно такого не встретишь, но владельцы все чаще участвуют в жизни заведения.

– А куда ты ходишь выпивать?

– Я на самом деле очень редко выбираюсь сама, но, если куда-то и иду, то мы с девочками выбираем El Pushka, «Герои», в котором нам очень комфортно, «Бардак», «Бессоницу» и «Курилку». Если я попадаю на Октяьбрьскую, то обязательно иду в «Хулиган», потому что ребята готовят вкусные напитки, – отвечат Таня.

– Что ты там пьешь?

– Я всех своих детей люблю одинаково, – смеется Таня. – На самом деле, все зависит от настроения и места. Где-то уместно выпить игристое, где-то хочется кисленького, где-то чистого. В барах это, как правило, вино или коктейли, а дома что-нибудь чистое или самый простой коктейль, – рассказывает Таня перед самым началом рабочего дня бара. Сейчас здесь кроме сотрудников никого, но вечером бар наверняка будет полным.

– В какой-то из кризисов кто-то говорил, что несмотря на отсутствие у людей денег, кино и бары всегда будут жить. Люли всегда хотят выпить и расслабиться, поэтому на развлечения они деньги найдут – им это необходимо.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии