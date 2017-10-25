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Требования отставки Равкова перенаправили самому Равкову

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  • 25.10.2017, 16:05
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Андрей Равков
Фото: БелТА

Совмин перенаправил подписи за отставку министра обороны в Минобороны.

Совет министров перенаправил петицию с требованием прекратить беспредел в белорусской армии и уволить с должности министра обороны Андрея Равкова в Министерства обороны. Об этом сообщил в «Фейсбуке» общественный активист и правозащитник из Гомеля Андрей Стрижак:

- Ответ датирован 23.10, как и предыдущий ответ из администрации Лукашенко и забавно то, что уже на следующий день Лукашенко на совещании раскритиковал своих чиновников за «бюрократический футбол» с обращениями граждан.

В общем, матч продолжается: первый пас администрация Лукашенко дала Совету Безопасности, второй пас совмин дал Минобороны. Куда мяч в 9614 подписей, собранных на Zvarot.by полетит еще?

Напомним, что накануне стало известно, что администрация диктатора перенаправила "свой" экземпляр петиции с 9514 подписями в Совет безопасности. Также правозащитники направили документ в «палату представителей» и Минобороны.

Претензии белорусов к Минобороны вызвала смерть Александра Коржича – 21-летнего солдата, которого 3 октября нашли повешенным в подвале на территории воинской части в Печах. По словам родственников и друзей Александра, парень стал жертвой дедовщины.


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