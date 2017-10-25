Фотофакт: Активистка «Femen» пришла на суд в майке «Порошенко = Лукашенко» 25.10.2017, 16:23

Фото: svaboda.org

Сегодня Печерский районный суд Киева начинает рассматривать дело Анжелики Диаш.

Активистка «Femen» Анжелика Диаш в июле этого года провела акцию протеста во время встречи Лукашенко и Порошенко в Киеве.

На заседание суда Анжелика Диаш пришла в футболке с надписью «Порошенко = Лукашенко».

В беседе с журналистами активистка отметила, что, как и прежде, не жалеет о своей акции. «Я ее повторила бы и сейчас», - сказала она.

Анжелика Диаш также сообщила, что несмотря на то, что срок меры пресечения в виде подписки о невыезде завершился, следственные органы так и не вернули ей паспорт.

Ее адвокат Ярослав Яценко сообщил «Свабодзе», что сегодня он будет требовать от суда объединить два уголовных дела в одно.

Правоохранительные органы Украины открыли против Анжелики Диаш сразу два уголовных дела. Их досудебное расследование происходило отдельно - по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, что сопровождается особым наглостью и цинизмом) и по части 4 статьи 358 (использование заведомо поддельного документа). Оба эти правонарушения наказываются как штрафом, так и лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В этом году в июле во время церемонии подписания совместных соглашений между Беларусью и Украиной в рамках официального визита Александра Лукашенко в Киев в зал выбежала женщина с криками «Стоп диктатуре», «Жыве Беларусь» и такой же надписью на обнаженной груди. В течение 10 секунд ее вывели охранники, церемония продолжилась.

Подобные акции «Femen» часто проводит в связи с политическими или общественными событиями. Активистки провели в 2011 году топлес-акцию в том числе под дверями белорусского КГБ, одна из женщин выступала в роли Александра Лукашенко. Позже активистки заявляли, что белорусские правоохранители их избили, остригли и без документов бросили в лесу.

Также активистки проводили в Киеве «Ночную атаку на Лукашенко» в 2013 году.

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение дела активистки Femen Анжелика Диаш на 26 декабря отстранив прокурора от дела вследствие нарушения обвинением процессуального законодательства.

Кроме того, суд обязал обвинение вернуть активистке паспорт, который она сдавала следователю после избрания для нее такой меры пресечения, как подписка о невыезде.

«Я довольна решением суда. Мой адвокат обращался неоднократно с ходатайством о возвращении паспорта, но прокуратура игнорировала обращения. И сейчас прокурор также не смог обоснованно ответить, почему мой паспорт оставался в них, а это нарушает мое право на свободу передвижения », - сообщила Анжелика Диаш.

В то же время ее адвокат Ярослав Яценко добавил, что завтра суд проведет предварительное заседание по второму делу - об использовании Анжелика Диаш заведомо поддельного документа.

«Эти два дела объединяет отсутствие оснований для рассмотрения дела по существу», - отметил он.