закрыть
25 октября 2017, среда, 16:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Цены на сливочное масло бьют рекорды — и продолжат расти

6
  • 25.10.2017, 16:16
  • 1,284

Цены на сливочное масло на европейском рынке достигли рекордных уровней.

Масло — в дефиците. Его популярность у потребителей возросла, после того как диетологи его реабилитировали, а маргарины на основе пальмового масла, наоборот, вышли из моды. Между тем производство молока в Европе в последние годы не поспевало за ростом спроса на молочные продукты, пишет nn.by.

В итоге цена масла на оптовом рынке ЕС достигла 7283 долларов за тонну (приблизительно 2,85 белорусского рубля в пересчете на 200 граммов).

Если учесть наценку торговых сетей, белорусское масло на полках пока еще дешевое. Поскольку рынок масла глобальный, вероятно, цены на масло в Беларуси также подрастут.

Уже сегодня «Евроопт» предлагает 180 г 65-процентного масла поставского производства за 2,09 рубля. Дорогое 72%-е волковысское (180 г) стоит 2,69 рубля. В большинстве небольших магазинов цены еще выше.

Всего на сегодня цена масла варьируется от 2,3 до 3,5 рубля в пересчете на 200-граммовую пачку.

Если сравнивать с чеками двухлетней давности, то окажется: масло стоило тогда 1,58—2,2 рубля. Таким образом, рост цены составил около 50% за два года.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии