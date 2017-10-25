Цены на сливочное масло бьют рекорды — и продолжат расти 6 25.10.2017, 16:16

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Цены на сливочное масло на европейском рынке достигли рекордных уровней.

Масло — в дефиците. Его популярность у потребителей возросла, после того как диетологи его реабилитировали, а маргарины на основе пальмового масла, наоборот, вышли из моды. Между тем производство молока в Европе в последние годы не поспевало за ростом спроса на молочные продукты, пишет nn.by.

В итоге цена масла на оптовом рынке ЕС достигла 7283 долларов за тонну (приблизительно 2,85 белорусского рубля в пересчете на 200 граммов).

Если учесть наценку торговых сетей, белорусское масло на полках пока еще дешевое. Поскольку рынок масла глобальный, вероятно, цены на масло в Беларуси также подрастут.

Уже сегодня «Евроопт» предлагает 180 г 65-процентного масла поставского производства за 2,09 рубля. Дорогое 72%-е волковысское (180 г) стоит 2,69 рубля. В большинстве небольших магазинов цены еще выше.

Всего на сегодня цена масла варьируется от 2,3 до 3,5 рубля в пересчете на 200-граммовую пачку.

Если сравнивать с чеками двухлетней давности, то окажется: масло стоило тогда 1,58—2,2 рубля. Таким образом, рост цены составил около 50% за два года.