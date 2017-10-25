Найден простой способ продлить жизнь на 20% 25.10.2017, 16:31

Ученые провели проанализировали данные о состоянии здоровья 75 тысяч женщин.

Новая публикация в The Daily Mail (перевод — healthyliving.com.ua) информирует о завершении научной работы, в ходе которой ученые нашли подтверждение тому, что физическая активность способствует продлению жизни. При этом, как смогли убедиться специалисты, не нужно ежедневно посещать спортзал – для увеличения продолжительности жизни достаточно умеренной активности.

В рамках исследования авторы проанализировали данные о состоянии здоровья 75 тысяч женщин в возрасте 40 -70 лет, с которыми медики встречались каждые два-три года. Эти наблюдения показали, что среди женщин, которые начинали регулярно заниматься спортом, снижалась вероятность некоторых опасных заболеваний, что увеличивало их жизненный потенциал.

В частности, у таких женщин риск развития рака сократился на 13%, сердечно-сосудистых заболеваний - на 17%. Общий тонус организма у них повысился на 20%. Но наиболее оптимистичными показателями здоровья, по словам ученых, отличались те, кто был физически активен с юности. Эти женщины меньше жаловались на проблемы со здоровьем в зрелом возрасте, констатировали исследователи.

Примечательно, что, говоря о физической активности и занятиях спортом, специалисты подразумевают совсем невысокий уровень нагрузок. Под регулярной физической активностью подразумевается хотя бы одна тренировка в неделю на протяжении трех месяцев, отметили эксперты.