Пропавшего в Беловежской пуще Максима Мархалюка ищут спецназ и кинологи 12 25.10.2017, 16:55

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Поиски 11-летнего мальчика не прекращаются.

В пресс-службе УВД Гродненской области «Еврорадио» сообщили, что поиски мальчика, пропавшего 16 сентября, не прекращались: "Поиски Максима Мархалюка продолжаются ежедневно. Сегодня его ищут около 120 человек: спецназ из части 3214, внутренние войска, солдаты, кинологи и сотрудники РУВД. В ближайшие дни планируется приезд еще одной большой группы кинологов".

В пресс-службе МЧС рассказали, что в поисках пока не нужна помощь волонтеров и МЧС, но в любой момент они готовы помочь.

Напомним, Максим Мархалюк пропал без вести вечером 16 сентября. Он сказал друзьям, что пойдет собирать грибы, и исчез. У шалаша, в котором играли местные дети, нашли велосипед мальчика. Поиски школьника продолжаются уже шестнадцатый день. 26 сентября по факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по пункту 2 статьи 167 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси. 6 октября мальчика объявили в международный розыск, но пока это не дало никаких результатов. 10 октября Максиму исполнилось 11 лет.

Поиски Максима стали самой массовой спасательной операцией в Беларуси: в ней приняли участие более 2000 человек. Помимо волонтеров и сотрудников правоохранительных органов в поисках были задействованы и экстрасенсы.