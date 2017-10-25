закрыть
25 октября 2017, среда, 21:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Пропавшего в Беловежской пуще Максима Мархалюка ищут спецназ и кинологи

12
  • 25.10.2017, 16:55
  • 8,888

Поиски 11-летнего мальчика не прекращаются.

В пресс-службе УВД Гродненской области «Еврорадио» сообщили, что поиски мальчика, пропавшего 16 сентября, не прекращались: "Поиски Максима Мархалюка продолжаются ежедневно. Сегодня его ищут около 120 человек: спецназ из части 3214, внутренние войска, солдаты, кинологи и сотрудники РУВД. В ближайшие дни планируется приезд еще одной большой группы кинологов".

В пресс-службе МЧС рассказали, что в поисках пока не нужна помощь волонтеров и МЧС, но в любой момент они готовы помочь.

Напомним, Максим Мархалюк пропал без вести вечером 16 сентября. Он сказал друзьям, что пойдет собирать грибы, и исчез. У шалаша, в котором играли местные дети, нашли велосипед мальчика. Поиски школьника продолжаются уже шестнадцатый день. 26 сентября по факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по пункту 2 статьи 167 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси. 6 октября мальчика объявили в международный розыск, но пока это не дало никаких результатов. 10 октября Максиму исполнилось 11 лет.

Поиски Максима стали самой массовой спасательной операцией в Беларуси: в ней приняли участие более 2000 человек. Помимо волонтеров и сотрудников правоохранительных органов в поисках были задействованы и экстрасенсы.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии