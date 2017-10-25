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Встретим Евгения Афнагеля на свободе!

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  • 25.10.2017, 17:02
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Евгений Афнагель

Завтра координатор «Европейской Беларуси» выходит на свободу.

26 октября в 12:30 координатор «Европейской Беларуси» и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель выходит на свободу из ЦИП на Окрестина.

Напомним, что Евгений Афнагель был задержан в преддверии Марша рассерженных белорусов 2.0 и отправлен в ЦИП на Окрестина, чтобы отбывать 15-суточный арест за участие в Акции предупреждения 8 сентября на Октябрьской площади в Минске.


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