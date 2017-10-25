CNN: Возле берегов КНДР находится «чрезвычайно редкое» сосредоточении авианосцев США 5 25.10.2017, 17:15

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Две авианосные ударные группы ВМС США только что зашли в тихоокеанский регион.

Теперь там присутствуют одновременно три авианосца вместе с сопровождающими их кораблями, что, по мнению аналитиков, является очень большой редкостью. Концентрация американской военно-морской мощи происходит на фоне ожидаемого визита Дональда Трампа в Южную Корею, запланированного на начало ноября. Об этом сообщает телеканал CNN в материале, полный перевод которого представляет Newsader.

Авианосцы "Теодор Рузвельт" и "Нимиц" вместе с крейсерами, эсминцами и подводными лодками прибыли в оперативную зону 7-го флота ВМС США, которая включает секторы в часть Индийского, а также западную часть Тихого океанов. Авианосные группы присоединились к авианосцу "Рональд Рейган", который базируется в Японии и на минувшей неделе участвовал в совместных американо-корейских учениях. Маневры вызвали резкую критику со стороны Северной Кореи, которая рассматривает любые подобные упражнения как репетицию нападения на Пхеньян.

Хотя представители ВМФ США не уточняют цели прибытия авианосцев, их визит в любом случае является важным событием, отмечает телеканал.

"Речь идет о действительно серьезном сигнале. Это крупная демонстрация силы, которая с появлением авианосцев готова к применению в любую минуту", — сказал Адам Маунт, оборонный аналитик и старший научный сотрудник Федерации американских ученых. По его словам, Вашингтон отправляет "врагам Америки" послание, чтобы они "что-нибудь осознали".

Присутствие трех авианосцев — это недвусмысленное сообщение не только для Северной Кореи, но и для Китая, уверен военный аналитик CNN Джон Кирби, бывший адмирал ВМС США. Несмотря на протесты США, Пекин продолжает строить укрепления на островах и рифах в Южно-Китайском море, расширяя свой флот новыми военными кораблями, в том числе вторым авианосцем, спущенным на воду в начале этого года.

По словам Кирби, присутствие передовых мощностей американского флота совпадает с поездкой Трампа начале следующего месяца, в ходе которой он планирует остановиться в том числе в Китае, Японии, Филиппинах, Южной Корее и Вьетнаме. По некоторым данным, Трамп планирует посетить демилитаризованную зону, разделяющую враждующие Кореи.

Наличие в регионе сразу трех американских авианосцев — событие чрезвычайно редкое, подчеркнул Маунт. По его словам, это "укрепляет позиции" ВМФ США "в преддверии путешествия президента".

Между тем, вместе с "Нимицем" и "Рузвельтом" ходят девять крейсеров и эсминцев, оснащенных противоракетной системой "Иджис", которая защищает США и их союзников от любой северокорейской ракетной атаки. В это же время другие оснащенные системой "Иджис" корабли участвуют в упомянутых выше учениях, где они занимаются отслеживанием ракетных пусков в водах Южной Кореи и Японии, следует из заявлений южнокорейских и американских военных. Вместе с морской системой ПРО действует и размещенная в Южной Корее система наземной ПРО THAAD.

Согласно заявлению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, начавшееся во вторник двухдневное мероприятие призвано "обеспечить возможности трех стран по обнаружению и отслеживанию ракет для борьбы с растущей ядерной и ракетной угрозой Северной Кореи".

"Все эсминцы с системой Иджис занимаются тем, что обнаруживают, отслеживают и обмениваются информацией по поводу виртуальной цели, имитирующей северокорейскую баллистическую ракету", — говорится в заявлении.

Ранее в этом году американский флот временно остался без двух действующих эсминцев, которые были выведены из строя в результате столкновений с торговыми судами. Как раз для восполнения возникшей бреши в обороне были вызваны ударные авианосные группы во главе с "Нимицом" и "Рузвельтом".

Как сообщалось ранее, авианосец ВМС США с ядерным двигателем и водоизмещением 100 000 тонн "Рональд Рейган" принял участие в учениях, где были задействованы 40 кораблей. Маневры США начались 16 октября и продлились до 20 октября.