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Около Старого замка в Гродно археологи нашли старинное золотое кольцо

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  • 25.10.2017, 17:22
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На территории гродненского Старого замка, который подготавливают к реставрации, продолжаются раскопки.

Каждый день археологи находят что-то новое и интересное. На этот раз историки обнаружили старинное золотое кольцо, сообщает tut.by.

Прежде золотое кольцо, правда, мужское, было найдено археологом Николаем Ворониным при раскопках Старого замка в 1949 году.

Несколько дней тому назад на территории замка специалисты нашли шахматную ладью. Она схожа с той, которую обнаружил здесь же в 1931 году основатель музея Юзеф Иодковский.

По словам археологов, такие находки — большая редкость. Предположительно, шахматная фигурка была сделана в XIV веке.

Раскопки на территории Старого замка продолжаются.


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