Около Старого замка в Гродно археологи нашли старинное золотое кольцо

Около Старого замка в Гродно археологи нашли старинное золотое кольцо1
- 25.10.2017, 17:22
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На территории гродненского Старого замка, который подготавливают к реставрации, продолжаются раскопки.
Каждый день археологи находят что-то новое и интересное. На этот раз историки обнаружили старинное золотое кольцо, сообщает tut.by.
Прежде золотое кольцо, правда, мужское, было найдено археологом Николаем Ворониным при раскопках Старого замка в 1949 году.
Несколько дней тому назад на территории замка специалисты нашли шахматную ладью. Она схожа с той, которую обнаружил здесь же в 1931 году основатель музея Юзеф Иодковский.
По словам археологов, такие находки — большая редкость. Предположительно, шахматная фигурка была сделана в XIV веке.
Раскопки на территории Старого замка продолжаются.