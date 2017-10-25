Леандро Торрес: Белорусы тоже могут пошутить 1 25.10.2017, 17:40

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Аргентинский футболист брестского «Динамо» рассказал о переезде в нашу страну.

Полузащитник Леандро Торрес родился в том же городе, что и Лионель Месси, играл в чемпионатах Аргентины, Чили, Эквадора и Таиланда, а позже стал одним из самых результативных легионеров чемпионата Беларуси. В 2016 году Торрес подписал контракт с бобруйской «Белшиной», а потом перешел в брестское «Динамо» и перевез на берега Буга жену и двоих детей. Tut.by обсудил с иностранцем белорусскую холодность, гостеприимство и привычку бежать от проблем, а не решать их.

В семье Торреса заведено так: сперва он сам переезжает в новый город (изучает обстановку, подыскивает жилье, оценивает уровень безопасности и варианты досуга), а потом уже перевозит к себе близких. Семья футболиста привыкла к путешествиям: они проводят в Аргентине только часть декабря и января. Сам Леандро оказался в Беларуси зимой.

— В Беларуси освоился достаточно быстро. Точно быстрее, чем в Таиланде. Полгода отыграл в бобруйской «Белшине», а летом 2016-го перешел в брестское «Динамо». Помню, первые месяцы в Беларуси размышлял: «Вокруг все белое, нет частных домов — только панельки. И где солнце? Оно же должно когда-то выглянуть». Я убеждал себя, что надо стиснуть зубы и привыкнуть — все-таки приехал в Беларусь работать, а не расслабляться.

«В Буэнос-Айресе в любой момент могут стащить бумажник или убить за мобильный телефон»

По словам 28-летнего игрока «Динамо», страны Латинской Америки ментально похожи между собой, а вот в Таиланде и Беларуси его ждала другая реальность.

— У тайцев были очень необычные привычки — более экзотические, чем у белорусов. Например, после тренировки местные игроки доставали пакеты с готовой едой и начинали уплетать курицу с соусом, вместо того чтобы съесть банан. Тайцы любят острую и довольно странную еду. Перед каждым приемом пищи я спрашивал: «Ребята, это блюдо острое?». Они говорили, что совершенно обычное, а для меня оказывалось по-настоящему огненным, — вспоминает Леандро. — А еще партнеры по команде приезжали на стадион на мотоциклах. Как правило, по контракту футболистам запрещено кататься на байках даже в свободное время, а тайские игроки гоняли на них ежедневно.

Это уже вторая белорусская осень для семьи Торреса. Старшая дочь Агостина пошла в девятый класс в брестскую школу, а 5-летний Франческо — в детский сад.

🏆 Леандро Торрес, его сын Франческо и "Брестоман" с призом лучшему игроку "Динамо-Брест" в июне. #fcdb1960 Публикация от FC Dynamo Brest (@dynamobrest) Авг 5 2017 в 10:51 PDT

— В прошлом году дочка училась по интернету. Но сейчас мы подобрали такую школу, где преподают испанский, поэтому Агостине немного проще адаптироваться к новой среде — все-таки она пока почти не говорит по-русски, — объясняет отец. — Франческо каждый день приносит из детсада новые русские слова, которые запомнил. Ему очень нравится в саду: постоянно играет с детьми и даже пытается с ними общаться. А потом за ужином выдает: «А вы знаете, как на русском звучит это слово?». В юном возрасте знания даются проще, поэтому наши дети не находятся в постоянном стрессе из-за переездов.

Сам Торрес начал учить русский еще в Бобруйске. В прошлом году брестское «Динамо» даже организовало языковые курсы для иностранцев.

— Мы регулярно посещали занятия. Знаете, это ведь не только про образование, но и про тимбилдинг. Ребята из команды замечали, что легионеры стараются стать своими, и ценили это, быстрее принимая нас в свой круг. Конечно, уровень моего русского ниже среднего, но я стараюсь практиковать язык в повседневном общении.

Все бытовые вопросы мы с женой решаем сами — без помощи работников клуба. Скажем, я без труда могу отправить письмо на почте или сходить в магазин. Когда у Ноэлии (жена Торреса. — Прим. ) возникают какие-то трудности с языком, она просто звонит мне. В последний раз просила меня выступить переводчиком, когда была в парикмахерской, — улыбается Леандро.

По словам футболиста, Беларусь полностью отличается от Аргентины, а самое разительное отличие — это темп жизни.

— Аргентинцы постоянно соревнуются, чтобы первыми приехать домой с работы или быстрее ворваться в транспорт. А еще большая проблема Аргентины — это преступность. В таких городах, как Буэнос-Айрес, в любой момент могут стащить бумажник или убить за мобильный телефон.

В мегаполисах есть районы, куда ночью не заезжает даже полиция, потому что там слишком опасно. Таксист ни за какие деньги не повезет на такую улицу — максимум подвезет поближе и высадит на полпути. Но не подумайте, я не хочу кого-то напугать. На самом деле Аргентина очень красивая. Турист, который приедет на пару дней или недель, может даже не заметить этого криминала.

Торрес признается, что на контрасте Беларусь кажется ему невероятно спокойной страной.

— Белорусы, которые путешествуют по миру, наверняка начинают ценить эту безопасность. Здесь можно без страха прогуливаться по улицам. Если постараться вспомнить какую-то опасную историю из жизни в Бресте, то одна, пожалуй, найдется.

Как-то мы с Ноэлией выбрались поужинать в центре города. Около часа ночи возвращались домой по пустой Советской улице, и вдруг двое выпивших мужчин стали нам что-то громко кричать. Мы старались не обращать внимания, но в какой-то момент Ноэлия схватила меня за руку и начала паниковать: «Они идут, смотри, они идут!». Я попытался объяснить на ломаном русском, что мы ничего не понимаем. Парни сразу успокоились и ответили: «А, не говорите по-русски? Может, у вас хоть сигарета найдется?». Возможно они хотели от нас денег. Но когда поняли, что мы иностранцы, даже попросили прощения за беспокойство.

В свободное время Леандро и Ноэлия придумывают себе культурную программу.

— Стараемся, чтобы дети тоже не засиживались дома: ходим с ними в кафе, гуляем по городу или ездим на шашлыки. Иногда ужинаем вместе с другими футболистами. Если погода позволяет, то идем в ресторанчик. Если не хочется высовываться из дома, то собираемся у одного из игроков.

Как-то я готовил аргентинский ужин, потом Нивалдо приглашал ребят на бразильскую кухню. Лично меня поразил вечер у белорусского футболиста Максима Чижа. Аргентинцы привыкли приходить в гости и помогать хозяевам накрывать на стол. Мы всегда вместе суетимся, заканчивая приготовления. А Макс со своей девушкой встретили нас огромным накрытым столом и сразу рассадили гостей, не позволив помочь с сервировкой. Такое гостеприимство, конечно, удивило.

«В Бресте я понял, что в жизни есть более важные вещи, чем футбол»

Сегодня Торрес характеризует белорусов как очень хороший народ, хотя ему понадобилось время, чтобы привыкнуть к нашей зажатости и сдержанности. Поначалу аргентинцу казалось, что проблема в нем, раз партнеры по команде редко улыбаются и не спешат заводить разговор.

Публикация от FC Dynamo Brest (@dynamobrest) Июн 4 2017 в 10:18 PDT

— Я всегда стараюсь разрядить обстановку шутками или приобнять кого-то, дружелюбно поприветствовав. Важно, чтобы люди понимали: мне можно доверять. У белорусов сложный характер. Вас трудно заставить улыбнуться. Думаю, эта сдержанность передается из поколения в поколение. А еще на менталитет белорусов повлияли холод и война, из-за которых народ стал менее улыбчивым.

Воплощение типичного белоруса — это Дима Алисейко. Он может улыбнуться один раз за целую неделю. Помню, в Бобруйске мне было даже страшновато от угрюмости вокруг. Я задавался вопросом: «Почему эти люди такие холодные?». Сейчас уже немного понимаю язык и замечаю, что белорусы тоже могут пошутить.

Улыбчивый латинос рассказывает: его родная Аргентина дышит футболом. Спорт помогает людям хоть ненадолго забыть о бедности, безработице и семейных проблемах.

— Когда мне было восемь, родители развелись. Мы с младшими братьями остались с мамой. Денег в доме было настолько мало, что мы экономили даже на проезде. Мне запомнилось, как мама усаживала меня на велосипед и везла на тренировку за 10 километров. Потом она возвращалась за братьями и отвозила их на стадион в противоположную сторону.

Футбол в Аргентине — спорт номер один и для мужчин, и для женщин. В Беларуси совершенно другая футбольная культура. У вас та же «Минск-Арена» собирает больше людей, чем футбольные матчи. Да и на гандбол в Бресте иногда приходит больше народу, чем на футбол. Иногда в шутку предполагаем с парнями: «Наверно, они ходят на БГК, потому что там тепло и все вместе греются». Знаете, другое восприятие футбола помогло мне по-новому взглянуть на мир. Я понял, что у людей могут быть более важные вещи в жизни, чем футбол, и что другие виды спорта — гандбол или хоккей — могут быть так же обожаемы, как и игра номер один.

📷 Новая татуировка Леандро Торреса, посвященная Бресту. #fcdb1960 Фото: Геннадий Козловский Публикация от FC Dynamo Brest (@dynamobrest) Июн 5 2017 в 12:34 PDT

Страсть к футболу вдохновляет Леандро, но иногда в Латинской Америке это доходит до безумия.

— За один неточный удар футболист может поплатиться разбитым авто или угрозами на доме своей бабушки. При средней зарплате 1500 долларов самый дешевый билет на чемпионат Аргентины стоит 25 долларов — причем это стоячее место. Покупать сидячий билет, если честно, абсолютно бессмысленно: с нашим темпераментом невозможно смотреть матч, оставаясь на месте. Аргентинцы переживают все эмоции на ногах: прыгают, бурно реагируют на опасные моменты. Некоторые специально приезжают в отпуск, чтобы сходить на дерби «Бока Хуниорс» против «Ривер Плейт».

«Мне повезло жить в одно время с Лионелем Месси и наблюдать за его невероятной игрой»

Выбирая между великими аргентинцами Марадоной и Месси, Леандро без сомнений отдает предпочтение нынешней звезде «Барселоны».

— Я считаю, что мне повезло жить в одно время с Лионелем, быть его современником и наблюдать за его невероятной игрой, — рассуждает Торрес, который играл в одной футбольной академии с Лео. — Не уверен, что сейчас Марадона смог бы показывать такой же фантастически быстрый футбол, как это делает Месси. Мы родились с Лео в одном городе — Росарио. Думаю, сегодня он не смог бы спокойно поужинать там в каком-то городском ресторане, потому что поклонники атаковали бы его просьбами о фото и автографах. Единственный вариант — закрыть ресторан специально для Месси. Сейчас у Лео есть дом не в самом Росарио, а в пригороде. Его жилье хорошо охраняется, поэтому там аргентинская звезда, вероятно, чувствует себя вполне безопасно.

Торрес тоже сделал в жизни очень большую ставку на спорт. Когда он остался без клуба, то даже обращался к психоаналитику, чтобы справиться с депрессией.

— Аргентинский специалист помог осознать, что в жизни есть семья и другие вещи, не менее значимые, чем футбол. Раньше после поражений я возвращался раздраженный, и от этого страдали мои домашние. До сих пор созваниваемся с психоаналитиком раз в неделю. Иногда людям кажется, что достаточно поделиться наболевшим с близкими. Но это не всегда дает облегчение. Например, я понял, что напрасно концентрировался на будущем и волновался о том, как все сложится в моей жизни. А ведь надо радоваться тому, что имеешь: я живу с женщиной, которую люблю, вижу, как растет мой сын, и наслаждаюсь сегодняшним днем.

Понимаю, что замкнутым культурам может показаться странным сам факт изливать душу постороннему человеку. Хотя парни из команды никогда не подшучивают над тем, что я сотрудничаю с психоаналитиком. Скорее, они обсуждают, что мне это помогает и я всегда в хорошем настроении. Я бы рекомендовал людям, находящимся в тупике, обращаться к психологам, а не заглушать проблемы алкоголем или другими веществами. Я заметил, что некоторые напиваются и идут спать, чтобы не решать накопившиеся проблемы. А ведь есть множество выходов.