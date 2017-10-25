закрыть
25 октября 2017, среда, 21:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Леандро Торрес: Белорусы тоже могут пошутить

1
  • 25.10.2017, 17:40
  • 1,546

Аргентинский футболист брестского «Динамо» рассказал о переезде в нашу страну.

Полузащитник Леандро Торрес родился в том же городе, что и Лионель Месси, играл в чемпионатах Аргентины, Чили, Эквадора и Таиланда, а позже стал одним из самых результативных легионеров чемпионата Беларуси. В 2016 году Торрес подписал контракт с бобруйской «Белшиной», а потом перешел в брестское «Динамо» и перевез на берега Буга жену и двоих детей. Tut.by обсудил с иностранцем белорусскую холодность, гостеприимство и привычку бежать от проблем, а не решать их.

В семье Торреса заведено так: сперва он сам переезжает в новый город (изучает обстановку, подыскивает жилье, оценивает уровень безопасности и варианты досуга), а потом уже перевозит к себе близких. Семья футболиста привыкла к путешествиям: они проводят в Аргентине только часть декабря и января. Сам Леандро оказался в Беларуси зимой.

— В Беларуси освоился достаточно быстро. Точно быстрее, чем в Таиланде. Полгода отыграл в бобруйской «Белшине», а летом 2016-го перешел в брестское «Динамо». Помню, первые месяцы в Беларуси размышлял: «Вокруг все белое, нет частных домов — только панельки. И где солнце? Оно же должно когда-то выглянуть». Я убеждал себя, что надо стиснуть зубы и привыкнуть — все-таки приехал в Беларусь работать, а не расслабляться.

«В Буэнос-Айресе в любой момент могут стащить бумажник или убить за мобильный телефон»

По словам 28-летнего игрока «Динамо», страны Латинской Америки ментально похожи между собой, а вот в Таиланде и Беларуси его ждала другая реальность.

— У тайцев были очень необычные привычки — более экзотические, чем у белорусов. Например, после тренировки местные игроки доставали пакеты с готовой едой и начинали уплетать курицу с соусом, вместо того чтобы съесть банан. Тайцы любят острую и довольно странную еду. Перед каждым приемом пищи я спрашивал: «Ребята, это блюдо острое?». Они говорили, что совершенно обычное, а для меня оказывалось по-настоящему огненным, — вспоминает Леандро. — А еще партнеры по команде приезжали на стадион на мотоциклах. Как правило, по контракту футболистам запрещено кататься на байках даже в свободное время, а тайские игроки гоняли на них ежедневно.

Это уже вторая белорусская осень для семьи Торреса. Старшая дочь Агостина пошла в девятый класс в брестскую школу, а 5-летний Франческо — в детский сад.

— В прошлом году дочка училась по интернету. Но сейчас мы подобрали такую школу, где преподают испанский, поэтому Агостине немного проще адаптироваться к новой среде — все-таки она пока почти не говорит по-русски, — объясняет отец. — Франческо каждый день приносит из детсада новые русские слова, которые запомнил. Ему очень нравится в саду: постоянно играет с детьми и даже пытается с ними общаться. А потом за ужином выдает: «А вы знаете, как на русском звучит это слово?». В юном возрасте знания даются проще, поэтому наши дети не находятся в постоянном стрессе из-за переездов.

Сам Торрес начал учить русский еще в Бобруйске. В прошлом году брестское «Динамо» даже организовало языковые курсы для иностранцев.

— Мы регулярно посещали занятия. Знаете, это ведь не только про образование, но и про тимбилдинг. Ребята из команды замечали, что легионеры стараются стать своими, и ценили это, быстрее принимая нас в свой круг. Конечно, уровень моего русского ниже среднего, но я стараюсь практиковать язык в повседневном общении.

Все бытовые вопросы мы с женой решаем сами — без помощи работников клуба. Скажем, я без труда могу отправить письмо на почте или сходить в магазин. Когда у Ноэлии (жена Торреса. — Прим. ) возникают какие-то трудности с языком, она просто звонит мне. В последний раз просила меня выступить переводчиком, когда была в парикмахерской, — улыбается Леандро.

По словам футболиста, Беларусь полностью отличается от Аргентины, а самое разительное отличие — это темп жизни.

— Аргентинцы постоянно соревнуются, чтобы первыми приехать домой с работы или быстрее ворваться в транспорт. А еще большая проблема Аргентины — это преступность. В таких городах, как Буэнос-Айрес, в любой момент могут стащить бумажник или убить за мобильный телефон.

В мегаполисах есть районы, куда ночью не заезжает даже полиция, потому что там слишком опасно. Таксист ни за какие деньги не повезет на такую улицу — максимум подвезет поближе и высадит на полпути. Но не подумайте, я не хочу кого-то напугать. На самом деле Аргентина очень красивая. Турист, который приедет на пару дней или недель, может даже не заметить этого криминала.

Торрес признается, что на контрасте Беларусь кажется ему невероятно спокойной страной.

— Белорусы, которые путешествуют по миру, наверняка начинают ценить эту безопасность. Здесь можно без страха прогуливаться по улицам. Если постараться вспомнить какую-то опасную историю из жизни в Бресте, то одна, пожалуй, найдется.

Как-то мы с Ноэлией выбрались поужинать в центре города. Около часа ночи возвращались домой по пустой Советской улице, и вдруг двое выпивших мужчин стали нам что-то громко кричать. Мы старались не обращать внимания, но в какой-то момент Ноэлия схватила меня за руку и начала паниковать: «Они идут, смотри, они идут!». Я попытался объяснить на ломаном русском, что мы ничего не понимаем. Парни сразу успокоились и ответили: «А, не говорите по-русски? Может, у вас хоть сигарета найдется?». Возможно они хотели от нас денег. Но когда поняли, что мы иностранцы, даже попросили прощения за беспокойство.

В свободное время Леандро и Ноэлия придумывают себе культурную программу.

— Стараемся, чтобы дети тоже не засиживались дома: ходим с ними в кафе, гуляем по городу или ездим на шашлыки. Иногда ужинаем вместе с другими футболистами. Если погода позволяет, то идем в ресторанчик. Если не хочется высовываться из дома, то собираемся у одного из игроков.

Как-то я готовил аргентинский ужин, потом Нивалдо приглашал ребят на бразильскую кухню. Лично меня поразил вечер у белорусского футболиста Максима Чижа. Аргентинцы привыкли приходить в гости и помогать хозяевам накрывать на стол. Мы всегда вместе суетимся, заканчивая приготовления. А Макс со своей девушкой встретили нас огромным накрытым столом и сразу рассадили гостей, не позволив помочь с сервировкой. Такое гостеприимство, конечно, удивило.

«В Бресте я понял, что в жизни есть более важные вещи, чем футбол»

Сегодня Торрес характеризует белорусов как очень хороший народ, хотя ему понадобилось время, чтобы привыкнуть к нашей зажатости и сдержанности. Поначалу аргентинцу казалось, что проблема в нем, раз партнеры по команде редко улыбаются и не спешат заводить разговор.

— Я всегда стараюсь разрядить обстановку шутками или приобнять кого-то, дружелюбно поприветствовав. Важно, чтобы люди понимали: мне можно доверять. У белорусов сложный характер. Вас трудно заставить улыбнуться. Думаю, эта сдержанность передается из поколения в поколение. А еще на менталитет белорусов повлияли холод и война, из-за которых народ стал менее улыбчивым.

Воплощение типичного белоруса — это Дима Алисейко. Он может улыбнуться один раз за целую неделю. Помню, в Бобруйске мне было даже страшновато от угрюмости вокруг. Я задавался вопросом: «Почему эти люди такие холодные?». Сейчас уже немного понимаю язык и замечаю, что белорусы тоже могут пошутить.

Улыбчивый латинос рассказывает: его родная Аргентина дышит футболом. Спорт помогает людям хоть ненадолго забыть о бедности, безработице и семейных проблемах.

— Когда мне было восемь, родители развелись. Мы с младшими братьями остались с мамой. Денег в доме было настолько мало, что мы экономили даже на проезде. Мне запомнилось, как мама усаживала меня на велосипед и везла на тренировку за 10 километров. Потом она возвращалась за братьями и отвозила их на стадион в противоположную сторону.

Футбол в Аргентине — спорт номер один и для мужчин, и для женщин. В Беларуси совершенно другая футбольная культура. У вас та же «Минск-Арена» собирает больше людей, чем футбольные матчи. Да и на гандбол в Бресте иногда приходит больше народу, чем на футбол. Иногда в шутку предполагаем с парнями: «Наверно, они ходят на БГК, потому что там тепло и все вместе греются». Знаете, другое восприятие футбола помогло мне по-новому взглянуть на мир. Я понял, что у людей могут быть более важные вещи в жизни, чем футбол, и что другие виды спорта — гандбол или хоккей — могут быть так же обожаемы, как и игра номер один.

Страсть к футболу вдохновляет Леандро, но иногда в Латинской Америке это доходит до безумия.

— За один неточный удар футболист может поплатиться разбитым авто или угрозами на доме своей бабушки. При средней зарплате 1500 долларов самый дешевый билет на чемпионат Аргентины стоит 25 долларов — причем это стоячее место. Покупать сидячий билет, если честно, абсолютно бессмысленно: с нашим темпераментом невозможно смотреть матч, оставаясь на месте. Аргентинцы переживают все эмоции на ногах: прыгают, бурно реагируют на опасные моменты. Некоторые специально приезжают в отпуск, чтобы сходить на дерби «Бока Хуниорс» против «Ривер Плейт».

«Мне повезло жить в одно время с Лионелем Месси и наблюдать за его невероятной игрой»

Выбирая между великими аргентинцами Марадоной и Месси, Леандро без сомнений отдает предпочтение нынешней звезде «Барселоны».

— Я считаю, что мне повезло жить в одно время с Лионелем, быть его современником и наблюдать за его невероятной игрой, — рассуждает Торрес, который играл в одной футбольной академии с Лео. — Не уверен, что сейчас Марадона смог бы показывать такой же фантастически быстрый футбол, как это делает Месси. Мы родились с Лео в одном городе — Росарио. Думаю, сегодня он не смог бы спокойно поужинать там в каком-то городском ресторане, потому что поклонники атаковали бы его просьбами о фото и автографах. Единственный вариант — закрыть ресторан специально для Месси. Сейчас у Лео есть дом не в самом Росарио, а в пригороде. Его жилье хорошо охраняется, поэтому там аргентинская звезда, вероятно, чувствует себя вполне безопасно.

Торрес тоже сделал в жизни очень большую ставку на спорт. Когда он остался без клуба, то даже обращался к психоаналитику, чтобы справиться с депрессией.

— Аргентинский специалист помог осознать, что в жизни есть семья и другие вещи, не менее значимые, чем футбол. Раньше после поражений я возвращался раздраженный, и от этого страдали мои домашние. До сих пор созваниваемся с психоаналитиком раз в неделю. Иногда людям кажется, что достаточно поделиться наболевшим с близкими. Но это не всегда дает облегчение. Например, я понял, что напрасно концентрировался на будущем и волновался о том, как все сложится в моей жизни. А ведь надо радоваться тому, что имеешь: я живу с женщиной, которую люблю, вижу, как растет мой сын, и наслаждаюсь сегодняшним днем.

Понимаю, что замкнутым культурам может показаться странным сам факт изливать душу постороннему человеку. Хотя парни из команды никогда не подшучивают над тем, что я сотрудничаю с психоаналитиком. Скорее, они обсуждают, что мне это помогает и я всегда в хорошем настроении. Я бы рекомендовал людям, находящимся в тупике, обращаться к психологам, а не заглушать проблемы алкоголем или другими веществами. Я заметил, что некоторые напиваются и идут спать, чтобы не решать накопившиеся проблемы. А ведь есть множество выходов.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии