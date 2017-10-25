закрыть
25 октября 2017, среда, 21:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

У ближайшего круга Путина нашли активы на $24 миллиарда

14
  • 25.10.2017, 17:46
  • 6,241

Большинство из фигурантов расследования имеют активы в крупных компаниях, связанных с нефтегазовой сферой или с госсектором РФ.

Совокупное богатство ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина составляет почти 24 млрд долларов (около 20 млрд евро), пишет DW.

Это следует из расчетов сотрудников Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), проведенных с опорой на их собственное расследование и на рейтинги Forbes за 2017 год.

Большинство из фигурантов публикации имеют активы в крупных компаниях, связанных с нефтегазовой сферой или с госсектором РФ.

От Ротенбергов до Тимченко

Речь в расследовании OCCRP, в частности, идет об Аркадии и Борисе Ротенбергах. Их совокупное состояние составляет около 3,6 млрд долларов (порядка 3 млрд евро).

Так, компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга является единственным подрядчиком работ по проектированию и строительству моста через Керченский пролив в Крым. Кроме того, в марте 2016 года издание Meduza связало интерес одной из компаний Ротенберга к аэропорту "Домодедово" с арестом владельца воздушной гавани Дмитрия Каменщика.

В публикации OCCRP фигурирует также Геннадий Тимченко, занимающий, по версии журнала Forbes, четвертое место в списке богатейших людей России. Его состояние оценивается в 16 млрд долларов (13,6 млрд евро). Тимченко - владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в инфраструктуру, энергетические и транспортные сектора. Через Volga Group он владеет акциями газодобывающей компании "Новатэк", железнодорожной "Трансойл" и угледобывающей "Колмар".

Кроме Ротенбергов и Тимченко, к ближайшему кругу Путина принадлежат еще восемь человек, включая предпринимателя Юрия Ковальчука, владельца недвижимости в Москва-Сити Ильгама Рагимова, дочерей президента - Марию и Катерину, его двоюродного брата Игоря и сына другого двоюродного брата главы государства - Михаила.

Приближенные "в тени"

Отдельно OCCRP пишет о "возможных приближенных" Путина, которые "владеют огромными активами", однако при этом остаются "вне поля зрения общественности" и испытывают трудности "с объяснением происхождения своего богатства". Применительно к ним у авторов расследования возникает главный вопрос: действительно ли их активы принадлежат им, или они просто доверенные лица российского президента.

В эту подкатегорию входят три человека: Сергей Ролдугин, Михаил Шеломов и Петр Колбин. Ролдугин, в частности, фигурировал в "панамских досье".  Так, в разделе архива, посвященном РФ, в частности, сообщалось, что окружение Путина вывело из России не менее двух миллиардов долларов через офшорные компании, оформленные на виолончелиста и друга главы российского государства.

Михаил Шеломов - сын двоюродной сестры Путина по материнской линии,. Он владеет долями в банке "Россия" и страховой компании "Согаз".

Как следует из публикаций "Дождя", Петр Колбин - друг детства Путина, третий по объему активов акционер крупнейшей энергетической группы Gunvor и коллега Геннадия Тимченко.

Кто стоит за рааследованием?

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - некоммерческий проект, объединяющий ряд региональных центров расследовательской журналистики и независимых СМИ.  OCCRP получает поддержку в виде грантов Фонда демократии ООН, Агентства США по международному развитию (USAID), Института "Открытое общество" (Open Society Foundations).


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии