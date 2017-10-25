Границу с Польшей закроют на четыре часа 4 25.10.2017, 17:57

4,032

Арзивное фото EPA

Движение на границе будет приостановлено уже завтра.

В четверг, 26 октября, с 10 до 14 часов рядом с пунктом пропуска «Берестовица — Бобровники» будет приостановлено движение грузового транспорта в обоих направлениях, а также выезд легковых автомобилей из Беларуси.

Это связано с заменой трансформаторов тока, которую будут проводить сотрудники Берестовицких электрических сетей РУП «Гродноэнерго», рассказала vgr.by представитель Гродненской региональной таможни по связям с общественностью Юлия Романюк.

Грузоперевозчиков и пересекающих дорогу физических лиц просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.