Беларусь несет убытки из-за российских антисанкций 15 25.10.2017, 18:16

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ФОТО: РИА НОВОСТИ

Кобяков хочет, чтобы Москва разрешила Минску поставлять санкционную продукцию.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня поднял вопрос российских антисанкций на заседании Евразийского межправсовета. Он отметил, что наша страна несет убытки из-за запрета транзита так называемой санкционной продукции, который вводит Россия, пишет belmarket.by.

Например, недавно Россельхознадзор запретил ввоз в РФ помидоров и грибов, а также некоторой другой продукции через Беларусь, Азербайджан и Армению, подозревая страны в реэкспорте из государств, против которых правительство России ввело импортное эмбарго.

По словам Кобякова, Беларусь несет дополнительные затраты на усиление контроля, а также прямые убытки из-за невозможности осуществлять транзитные функции при поставках в Казахстан и Кыргызстан.

- Указанное решение наносит существенный урон транзитной привлекательности Беларуси. Мы об этом заявили сразу же и предложили на площадке ЕАЭС разработать комплекс совместных мероприятий, который бы сделал этот транзит вновь возможным. Данную тему мы обсуждаем уже два с половиной года, - передает прес-служба слова Кобякова.