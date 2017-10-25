Европарламент обнародовал новые правила въезда в Шенген 4 25.10.2017, 18:22

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Новая система въезда и выезда будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в состав ЕС.

Новую систему регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны утвердил Европейский парламент.

За решение внедрить новую систему проголосовали 477 евродепутатов, 139 были против и 50 воздержались, сообщается на сайте Европарламента, на который ссылаются мировые СМИ.

Испанский евродепутат Августин Диас де Мере Гарсия Консуегра, который был докладчиком по этому вопросу, заявил, что новая система также может помочь идентифицировать террористов.

Новая система въезда и выезда будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в состав Евросоюза. Регистрироваться будут фамилия, проездной документ, отпечатки пальцев, фотография человека, дата и место, когда она пересекает границу или получает отказ во въезде в Шенгенскую зону.