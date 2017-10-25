закрыть
25 октября 2017, среда, 21:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Европарламент обнародовал новые правила въезда в Шенген

4
  • 25.10.2017, 18:22
  • 5,508

Новая система въезда и выезда будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в состав ЕС.

Новую систему регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны утвердил Европейский парламент.

За решение внедрить новую систему проголосовали 477 евродепутатов, 139 были против и 50 воздержались, сообщается на сайте Европарламента, на который ссылаются мировые СМИ.

Испанский евродепутат Августин Диас де Мере Гарсия Консуегра, который был докладчиком по этому вопросу, заявил, что новая система также может помочь идентифицировать террористов.

Новая система въезда и выезда будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в состав Евросоюза. Регистрироваться будут фамилия, проездной документ, отпечатки пальцев, фотография человека, дата и место, когда она пересекает границу или получает отказ во въезде в Шенгенскую зону.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии