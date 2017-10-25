В ночь на воскресенье почти все соседи Беларуси перейдут на зимнее время 23 25.10.2017, 18:38

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В ночь на 29 октября, страны ЕС переходят на зимнее время: стрелки переведут на час назад.

На зимнее время переходят все страны Европейского союза. Для согласованной работы внутреннего рынка на всей территории ЕС действует единый день и час начала и конца летнего времени, напоминает nn.by.

Перейдет на зимнее время и Украина.

Переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта.

Беларусь, как и Россия, несколько лет назад отказалась от перевода стрелок.

С 29 октября разница во времени между Минском и Вильнюсом (Ригой, Киевом, Таллином) составит один час, Минском и Варшавой (Амстердамом, Берлином) — два часа. Например, разница во времени между соседними Брестом и Тересполем теперь будет составлять два часа.

Изменится расписание транспорта (поездов и автобусов), курсирующими в страны ЕС и Украину.

Например, поезд Минск—Вильнюс будет отправляться, как и прежде из столицы Беларуси (8:00), но прибывать в Литву на час раньше по местному времени (9:30). Отправление из Вильнюса будет на час раньше (напр. 14:58), а прибытие в Минск, как и раньше (18:45).