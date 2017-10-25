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Семь потрясающе красивых минских квартир от $85 тысяч

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  • 25.10.2017, 18:56
  • 8,459

Подборка столичных квартир с эксклюзивным ремонтом и неповторимым дизайном.

Эксклюзивный ремонт, витражная мебель, неповторимый дизайн – в сегодняшней подборке самые красивые квартиры из базы Realt.by. Смотрим и восхищаемся.

«Двушка» на Востоке за $120 тыс.

Четкие линии, геометрические формы, много света и натуральных материалов. Свежий и актуальный дизайн для городской квартиры.

«Двушка» на Скрыганова за $85,7 тыс.

Дизайн этой квартиры характеризуется ясными и четкими линиями, оригинальными и не стандартными решениями. Неожиданные цветовые сочетания и эклектика стилей. Выглядит интерьер ярко и необычно.

«Трешка» в «Парусе» за $190 тыс.

Еще один стильный ремонт с использованием мягких оттенков, натуральных материалов, разнообразия форм и фактур. Круглая ванна, кровать с подсветкой, мягкий уголок на террасе – изюминки проекта.

Пентхаус на Немиге за $890 тыс.

Огромный, технически совершенный пентхаус с собственной террасой. Ремонт выполнен в светлых тонах с яркими акцентами. В помещениях много света и объема. Идеальное место для жизни и отдыха.

Четырехкомнатная квартира на Академии Наук за $250 тыс.

Яркая и интересная квартира с современным дизайном недалеко от станции метро «Академия наук».

«Трешка» в доме «У Троицкого» за $760 тыс.

Финская паркетная доска, декоративная штукатурка, лепнина, эксклюзивная мебель и вид на Свислочь – квартира для ценителей в доме «У Троицкого».

Пентхаус на Румянцева, цена договорная

На десерт – невероятно красивый пентхаус в центре города. Здесь слова просто излишни, смотрите сами!


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


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