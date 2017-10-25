Семь потрясающе красивых минских квартир от $85 тысяч 20 25.10.2017, 18:56

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Подборка столичных квартир с эксклюзивным ремонтом и неповторимым дизайном.

Эксклюзивный ремонт, витражная мебель, неповторимый дизайн – в сегодняшней подборке самые красивые квартиры из базы Realt.by. Смотрим и восхищаемся.

«Двушка» на Востоке за $120 тыс.

Четкие линии, геометрические формы, много света и натуральных материалов. Свежий и актуальный дизайн для городской квартиры.

«Двушка» на Скрыганова за $85,7 тыс.

Дизайн этой квартиры характеризуется ясными и четкими линиями, оригинальными и не стандартными решениями. Неожиданные цветовые сочетания и эклектика стилей. Выглядит интерьер ярко и необычно.

«Трешка» в «Парусе» за $190 тыс.

Еще один стильный ремонт с использованием мягких оттенков, натуральных материалов, разнообразия форм и фактур. Круглая ванна, кровать с подсветкой, мягкий уголок на террасе – изюминки проекта.

Пентхаус на Немиге за $890 тыс.

Огромный, технически совершенный пентхаус с собственной террасой. Ремонт выполнен в светлых тонах с яркими акцентами. В помещениях много света и объема. Идеальное место для жизни и отдыха.

Четырехкомнатная квартира на Академии Наук за $250 тыс.

Яркая и интересная квартира с современным дизайном недалеко от станции метро «Академия наук».

«Трешка» в доме «У Троицкого» за $760 тыс.

Финская паркетная доска, декоративная штукатурка, лепнина, эксклюзивная мебель и вид на Свислочь – квартира для ценителей в доме «У Троицкого».

Пентхаус на Румянцева, цена договорная

На десерт – невероятно красивый пентхаус в центре города. Здесь слова просто излишни, смотрите сами!