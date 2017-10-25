Белорус завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе 2 25.10.2017, 19:17

Виталий Бубнович

Виталий Бубнович в стрельбе на дистанции 10 м из пневматической винтовки показал второй результат - 249,5 очка.

Белорус Виталий Бубнович завоевал серебряную награду на финальном этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Нью-Дели (Индия), передает БелТА.

В стрельбе на дистанции 10 м из пневматической винтовки Бубнович показал второй результат — 249,5 очка. На высшую ступень пьедестала поднялся венгерский стрелок Иштван Пени — 249,8 балла, бронзовая медаль досталась его партнеру по команде Петеру Сиди - 228,5.

На предыдущем этапе, который проходил в немецком Мюнхене, в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м Виталий Бубнович стал третьим.

В общекомандном медальном зачете Беларусь занимает восьмое место. Финальный этап Кубка мира по пулевой стрельбе в Нью-Дели завершится 29 октября.