Могилевчанин проиграл в казино «трешку» с родственниками 9 25.10.2017, 19:28

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30-летний житель Могилева проиграл в казино квартиру родителей, в которой они жили вместе с ним.

Необычная история произошла в Могилеве. 30-летний мужчина проигрался в казино, чтобы погасить долги, пришлось занимать деньги. Нужную сумму могилевчанин получил через посредников — под серьезный процент. Вскоре, когда сумма долга серьезно выросла, заемщик поставил новые условия: подождать с расчетом еще чуть-чуть они смогут лишь в том случае, если будет оформлен договор залога на его квартиру, пишет mogilev.online.

Владельцы квартиры — родители игрока — пошли навстречу сыну. Как призналась во время суда хозяйка, они все же «решили выручить старшего из детей, подписали предложенные документы». Потом стали думать, как рассчитаться по долгам. Но до этого дело не дошло — через три месяца им предложили квартиру освободить. Мол, отведенный срок на выселение истек, настал час новоселья для других жильцов.

Собственница не скрывает: в деталях подписанный документ они не изучали, доверили его оформление сыну. Вчитались в него только после настойчивых претензий потенциальных покупателей. И ужаснулись.

— Оказалось, что это — договор купли-продажи. До этого были уверены, что просто заложили квартиру, — поделилась могилевчанка.

К тому же сумма в соглашении фигурировала вдвое большая, чем оговоренный ранее заем, — сорок тысяч белорусских рублей. Этих денег, заверили родители игрока, они даже в глаза не видели!

Горе-игрок подсчитал: «выручка» за трехкомнатное жилье со всеми удобствами составила около десяти тысяч долларов. Большая часть этих денег ушла на расчеты с кредиторами. Кое-что он отсчитал риэлтеру, дал матери «на продукты», а оставшееся «потратил на себя».

Полгода длились суды между сторонами.

В итоге сделка была признана недействительной. Так как в ходе следствия выяснилось, что оплата за квартиру производилась в иностранной валюте. В этом случае сделка признается недействительной, а товар и деньги — конфискуются в доход государства.

В итоге суд решил: у потенциальных «покупателей» был умысел на совершение валютной сделки. Договор признали ничтожным, кредиторам Николая в иске отказали, а жилье оставили за хозяевами, с одной оговоркой — им придется выплатить государству сумму, в которую оценили сделку все фигуранты дела, а именно Br40 тыс.