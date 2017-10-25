Названы самые «сильные» паспорта мира 14 25.10.2017, 19:46

4,205

Впервые в истории самый сильный паспорт в мире имеет азиатская страна.

Ежегодно компания Arton Capital составляет рейтинг «самых сильных паспортов» (Individual Passport Power Rank). Обладатели паспортов этих стран могут посетить наибольшее число стран мира, не обременяя себя заботами по получению визы. В 2017 году первое место занял Сингапур.

По паспорту Сингапура можно без визы въехать в 124 страны и еще в 35 получить визу по прибытии.

«Впервые в истории самый сильный паспорт в мире имеет азиатская страна. Это доказательство эффективной внешней политики Сингапура», — прокомментировал подсчеты экспертов Arton Capital управляющий сингапурского отделения компании Филипп Мэй.

В 2016 году Сингапур занимал 14-е место. А лидером списка была Германия. В этом году она заняла второе место. С ее паспортом можно без визы въехать в 125 стран и еще в 33 получить визу по прибытии.

Также в топ-10 входят – Швеция (124 страны без визы и 33 с визой по прибытии), Южная Корея (117 и 40 соответственно), Дания, Финляндия и Италия (у всех 124 и 32), Франция (123 и 33), Испания (122 и 34) и Норвегия (120 и 36).

Интересно отметить, что паспорт США сейчас занимает 21-е место – 114 стран без визы и 40 с визой по прибытию.

Россия занимает 83-е место, в то время как Украина вышла на 65-ю позицию. С украинским паспортом можно посетить без визы 86 стран, и в 34-х получить визу по прибытию. Беларусь расположилась на 109 месте.