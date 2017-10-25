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Солидарность - наша сила!

  • 25.10.2017, 19:57

Задержанные за солидарность с журналисткой активисты получили в тюрьме открытки поддержки.

Владимир Непомнящих, Борис Аникеев, Виктор Рубцов вышли из ИВС в Гомеле, передает gomelspring.org.

Активисты были наказаны пятью сутками за поддержку журналистки Ларисы Щиряковой.

Перед судом над журналисткой они повесили на шеи таблички: «Я - отморозок», «Я - нечестный блогер», «5-я колонна - Колин папа». У самой журналистки была надпись «Я - нечестная журналистка».

Во время пребывания в ИВС Борис Аникеев успел получить открытку солидарности, на которой было написано: «Быть особью мужского пола - вопрос рождения, быть мужчиной - вопрос выбора. Горжусь!».

После освобождения активист также получил послания от правозащитников, которые были подписаны в ходе «IV форума правозащитников» в Вильнюсе.

«Мне было очень приятно получить открытку во время заключения с такими словами, - говорит Борис Аникеев, - Я верю в силу и мощь солидарности. Я проявил солидарность с независимой журналисткой, кто-то проявил солидарность со мной. В единстве и солидарности - наша сила и непобедимость. Спасибо всем за поддержку».


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