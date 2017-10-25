Автор расследования об окружении Путина: Эти люди держат деньги для президента 1 25.10.2017, 20:04

2,654

Фото: Reuters

Совокупное богатство ближайшего окружения президента РФ составляет почти 24 млрд долларов.

Три человека из ближайшего окружения президента России Владимира Путина, о которых идет речь в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), даже не знали, что на их счетах находятся огромные суммы денег. Об этом заявил в эфире телеканала "Дождь" региональный редактор OCCRP Роман Шлейнов.

По его словам, в расследовании, помимо известных россиянам фамилий, есть три финансово интересных человека, о которых "понятно не все". Это сын двоюродной сестры Путина Михаил Шеломов, друг детства президента РФ Петр Колбин и виолончелист Сергей Ролдугин.

Шлейнов отметил, что на этих людей записаны крупные средства, но никто из них не может внятно объяснить, откуда они. Так, Шеломов сказал OCCRP, что знает "не больше их", Колбин сказал, что он не бизнесмен, а его знакомые – что он не ведет образ жизни богатого человека, а Ролдугин не знает названий записанных на него компаний.

По мнению представителя OCCRP, "эти люди держат деньги для президента" и в любой другой стране "это давно было бы в рамках уголовного расследования".

"Путин как бывший сотрудник спецслужб понимает, что на себя ничего регистрировать не надо. Любой чиновник, который не хочет оставлять следы, вешает свое богатство на родственников, а Путин пользуется именно этим простым явлением", – считает Шлейнов.

Он добавил, что за счет этого российский президент "хоть завтра может показать нам пустые карманы".

В расследовании Центра по исследованию коррупции OCCRP говорится, что ближайшее окружение Путина владеет активами на $24 млрд. В список не вошли политики и топ-менеджеры российских госкомпаний, которых считают друзьями президента РФ.