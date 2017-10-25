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Солист Hurts: В Минске хочу прокатиться на метро

  • 25.10.2017, 20:20

12 ноября свою новую программу Desire в Минске представят британские стиляги Hurts.

Накануне премьеры tut.by пообщалcя с солистом группы Тео Хатчкрафтом и задал ему пару горячих вопросов о фанатках, их безграничной страсти и безопасности артистов.

«Свидания с фанатками — нет, это исключено!»

— Мы получили множество писем изо всех уголков Беларуси: все наши девушки мечтают о вас. Расскажите, у вас когда-нибудь были свидания с вашими фанатками? Не смейтесь, Тео, мы знаем, что вы очень любите шутить на эту тему, но все же, если говорить серьезно.

— Ой, нет-нет, что вы. Конечно же, нет, никогда такого не было. Я даже и представить себе такого не могу. Безусловно, мы очень любим и безмерно уважаем нашу публику, наших поклонников, но свидания — нет, это исключено.

— А какие истории с вашими фанатами вам особенно запомнились? Как они выражали свои чувства, может быть, было что-то особенное?

— Мы получаем просто уйму классных писем и подарков. Многие из них просто удивительные. Это очень здорово. Для нас это действительно важно, ведь благодаря всем этим вещам мы получаем возможность поддерживать связь с нашими фанатами, узнаем о них больше.

— Расскажите о самом необычном подарке, который вы когда-либо получали.

— Кто-то из наших фанов назвал звезду в нашу честь. Представляете? Самую настоящую звезду в небесах назвали в честь Hurts, и мы получили документ, который это подтверждает. Это очень необычный и замечательный подарок! Мне ужасно стыдно, что имя этого человека сейчас вылетело из головы. Мы были в безумном восторге от такого подарка.

— Ждете ли вы от белорусских фанатов чего-то подобного?

— Если белорусскому фану удастся нас вот так удивить, я обещаю, что имя этого человека буду помнить, даже если меня разбудят глубокой ночью.

«Мы действительно читаем, что нам пишут: комментарии, письма от фанатов»

— Могут ли фанаты прорваться к вам в гримерку? Или, скажем, в номер отеля? И что вы будете делать, если это произойдет?

— Что вы, это абсолютно невозможно. К счастью, у нас есть специальные люди, которые следят за тем, чтобы таких случаев не было. Ну, а если все-таки кому-то повезет, не думаю, что мы сильно испугаемся, просто скажем ему или ей: «Привет!».

— Вы сами ведете канал в инстаграме? Или, может быть, хоть иногда туда пишете, в отпуске, например, или на выходных?

— К сожалению, у меня катастрофически мало свободного времени, поэтому нет, я его не веду, просто не успеваю туда ничего писать. Но мы действительно читаем, что пишут люди, их комментарии, так же как и письма от фанатов. Мы изо всех сил стараемся уделять этому время.

— Поклонники Hurts на ваших концертах частенько безумствуют. Как вы думаете, они и вправду сумасшедшие?

— Какие же они сумасшедшие? Они прекрасны, и мы их очень любим. Они такие страстные, так увлечены музыкой — это очень здорово. Мысль о том, что кто-то из них сумасшедший, даже в голову не приходила, если честно.

— Какой совет вы дадите молодой девушке, которая влюбилась в вас?

— На самом деле я даже не знаю, что сказать. Очень сложный вопрос (смеется).

«Минск бесподобен, а люди просто очаровательны»

— Вы пользуетесь общественным транспортом? Еще гуляете просто так по городу? Или это уже вам недоступно из-за толп фанатов, они ведь наверняка вас окружают, стоит только выйти на улицу?

— Да, конечно, я гуляю по городу, обожаю это делать и транспортом пользуюсь, люблю метро. Иногда это, конечно, бывает непросто. Я, кстати, гулял по Минску, и мне очень понравилось, красивый город, жаль, тогда у меня оставалось совсем немного времени. Надеюсь, что в этот раз мне повезет больше и я успею все посмотреть. И да-да, на метро в Минске тоже хотелось бы прокатиться, серьезно. Если будет такая возможность, мы это сделаем.

— Какие меры безопасности вы предпринимаете, чтобы оградить себя от фанатов, например, в аэропорту?

— Мы очень открытые люди и не испытываем затруднений с тем, чтобы лишний раз поздороваться с кем-то, ответить на приветствия.

— Вы будете в Минске в четвертый раз. Чем запомнилась вам наша страна?

— Минск бесподобен, очень красивый город. А люди просто очаровательны.

— А друзьями у нас в стране успели обзавестись?

— К сожалению, нет, даже шанса для этого не было. Ведь мы связаны плотным гастрольным графиком, нам никогда не хватает времени на общение. Мы отыгрываем шоу и уезжаем на следующий день.

— С кем надеетесь повидаться в Минске во время этого приезда?

— Как я уже сказал, в Минске наши друзья — это наши поклонники, так что мы очень ждем встречи с ними. Всегда очень приятно возвращаться в город, где тебя тепло принимали, знать, что на концерт придут и старые знакомые, и новые люди.

— Передайте что-нибудь поклонникам, они тоже очень ждут этой встречи!

— Привет, дорогие! С нетерпением ждем вас 12 ноября, приходите на концерт! Мы любим вас и надеемся, что это взаимно!

Когда: 12 ноября.

Где: «Дворец спорта», 20.00.

Сколько: от 40 до 100 рублей, танцпол — 70 рублей.


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