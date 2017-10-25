Билл Клинтон обвинил РФ в «атаке на всю систему» США 25.10.2017, 20:22

БИЛЛ КЛИНТОН

Экс-президент США отметил, что проблема, связанная с Москвой, не менее серьезна, чем политический курс КНДР.

Россия представляет для США не менее серьезную угрозу, чем политика Северной Кореи по отношению к Вашингтону: Москва «атакует всю систему» Соединенных Штатов. Об этом заявил бывший президент США Билл Клинтон, передает РБК со ссылкой CBS News.

«Сегодня идут серьезные споры о том, что нужно штату Нью-Джерси и в целом всей Америке для того, чтобы идти вперед. Большинство затронутых тем касается всех актуальных проблем. У нас есть проблемы. Политический курс КНДР — это серьезно. Россия, которая атакует всю нашу систему, — это тоже серьезно», — сказал Клинтон на мероприятии, организованном в рамках предвыборной кампании кандидата на пост губернатора штата Нью-Джерси демократа Фила Мерфи.

Клинтон поднял вопрос о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году и влиянии этих попыток на исход голосования.

«То, что они на самом деле пытаются сделать, — это не просто победить на одних выборах. То, что они действительно пытаются сделать, — это настолько сильно загрязнить источники информации, чтобы перестала существовать разница между фактом и вымыслом, правдой и ложью», — заявил экс-президент.

Клинтон подытожил, что такая политика приведет к возможному ограничению избирательных прав для некоторых категорий людей и демократических институтов в целом.

«А потом вся эта толпа авторитаристов придет и скажет: «Хорошо, раз правдивой информации больше нет и никто не знает, равно дважды два четырем или пяти, подлинная демократия попросту невозможна. Итак, вы ведь не будете возражать, если мы ограничим избирательные права для некоторых людей? Или просто не станем подсчитывать их голоса, нам ведь не нужна вся эта инклюзивная демократия», — заявил он.

В конце 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров национального комитета Демократической партии США и во вмешательстве в президентские выборы (кандидатом от демократов тогда была супруга Билла Клинтона — Хиллари Клинтон). В связи с этим конгресс США начал специальное расследование.