В Беларуси продают необычный дом-ромб за $50 000 25.10.2017, 20:35

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Необычный дом находится в деревне Остромичи Кобринского района.

Белорусские города и деревни скудны на необычную архитектуру частного жилья. Один из немногих удивительных и в то же время странных экземпляров можно встретить в деревне Остромичи Кобринского района — дом в виде ромба, построенный 10 лет назад, давно стал местной достопримечательностью. С недавних пор оригинальный коттедж выставлен на продажу, пишет Onliner.by.

Журналисты выяснили, что коттедж принадлежит творческому человеку, художнику Николаю Новику.

— Почему такая форма? Хотел удивить людей. По большому счету своего добился, — говорит владелец дома-ромба. — Тут недалеко есть страусиная ферма. Проезжая мимо, туристы часто останавливаются и фотографируют мой дом. Хотя, если бы строил сейчас, то вряд ли бы делал так.

Дом выставлен на продажу за 97 730 рублей, что эквивалентно $50 000.

Деревня Остромичи находится недалеко от трассы Брест — Москва, в 7 км от Кобрина. Общая площадь дома — 183 квадратных метра, участок — 17 соток. Из инженерных коммуникаций есть газ, электричество, вода и канализация. На участке большой гараж на две машины с ямой, навес для отдыха с качелями и мангалом. Двор выложен тротуарной плиткой.

— Живу здесь один и работаю — у меня своя мастерская. Дом в полном порядке, а продаю потому, что хочу перебраться под Минск, ближе к детям, — добавил художник.