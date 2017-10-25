закрыть
25 октября 2017, среда, 21:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси продают необычный дом-ромб за $50 000

  • 25.10.2017, 20:35
  • 1,815

Необычный дом находится в деревне Остромичи Кобринского района.

Белорусские города и деревни скудны на необычную архитектуру частного жилья. Один из немногих удивительных и в то же время странных экземпляров можно встретить в деревне Остромичи Кобринского района — дом в виде ромба, построенный 10 лет назад, давно стал местной достопримечательностью. С недавних пор оригинальный коттедж выставлен на продажу, пишет Onliner.by.

Журналисты выяснили, что коттедж принадлежит творческому человеку, художнику Николаю Новику.

— Почему такая форма? Хотел удивить людей. По большому счету своего добился, — говорит владелец дома-ромба. — Тут недалеко есть страусиная ферма. Проезжая мимо, туристы часто останавливаются и фотографируют мой дом. Хотя, если бы строил сейчас, то вряд ли бы делал так.

Дом выставлен на продажу за 97 730 рублей, что эквивалентно $50 000.

Деревня Остромичи находится недалеко от трассы Брест — Москва, в 7 км от Кобрина. Общая площадь дома — 183 квадратных метра, участок — 17 соток. Из инженерных коммуникаций есть газ, электричество, вода и канализация. На участке большой гараж на две машины с ямой, навес для отдыха с качелями и мангалом. Двор выложен тротуарной плиткой.

— Живу здесь один и работаю — у меня своя мастерская. Дом в полном порядке, а продаю потому, что хочу перебраться под Минск, ближе к детям, — добавил художник.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии