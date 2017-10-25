Сергей Гуренко: Минское «Динамо» и БАТЭ не уступают командам чемпионата России 1 25.10.2017, 20:48

Сергей Гуренко

Фото: dinamo-minsk.by

Главный тренер минского «Динамо» сравнил уровень белорусского и российского чемпионатов.

Бывший защитник московского «Локомотива», а ныне главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко сравнил уровень белорусского и российского чемпионатов.

- Качество чемпионата России, на ваш взгляд, изменилось?

- У меня двойственные впечатления от российского чемпионата. В первую очередь я говорю об уровне футболистов. В наше время были блистательные иностранные игроки, такие как Даниэль Карвальо и Вагнер Лав, но, несмотря на их выдающиеся результаты в чемпионате России, сейчас уровень легионеров, приезжающих в страну, в целом лучше. А вот что касается российских игроков... Не хочу никого обидеть, их возможности скромнее, чем были в начале 2000-х.

- А если сравнить РФПЛ с чемпионатом Беларуси?

- Опять же главный показатель — это уровень исполнителей, и в России он, конечно же, значительно выше. Связано это в первую очередь с финансовой составляющей: белорусские клубы не могут позволить себе таких трат, как русские. Если говорить об организации игры, могу смело заявить, что и минское "Динамо", и борисовский БАТЭ не уступают командам РФПЛ ни по тактике, ни по физическим качествам.

- А как обстоят дела с интересом болельщиков к футболу в Беларуси?

- К сожалению, у нас не очень хорошо налажена организованная поддержка, не хватает традиций. Нет так называемой семейственности, когда абонемент на матчи передаётся от отца к сыну, когда все поколения вместе идут на игру. Конечно, большому срезу молодежи футбол интересен, и молодым людям нравится приходить на стадионы, но хочется, чтобы любовь к игре находила больше откликов в сердцах людей, — приводит слова Гуренко football.by.