Кремлевский кашевар Кямран Агаев, kasparov.ru

25.10.2017, 20:58

Мнимые усилия по выползанию РФ из кризиса обречены на провал.

Не перестаешь удивляться "находчивости" организаторов всевозможных прокремлевских и околокремлевских мероприятий. Они, сами того не подозревая, проводят эти мероприятия под чертовски саморазоблачительными лозунгами и девизами. Вот, к примеру, ежегодный 9-й по счету инвестиционный форум "ВТБ Капитал" "Россия зовёт!" проходит сейчас в Москве под характерным для сегодняшнего дня, очень символическим девизом "Управлять сложностью, контролировать риски".

Еще более символическим, даже культовым, явилось присутствие и выступление на форуме Путина — основоположника всех этих сложностей и рисков, которые искусственно были навлечены на страну нацлидером, получившим международные санкции из-за его агрессивной внешней политики. Он заварил такую кризисную кашу, которую не могут расхлебать ни его обслуга, ни, тем более, различные организационные мероприятия.

Печально, но факт: эту горькую кашу смиренно едят его подданные. Подсластив ее, кремлевский кашевар продолжает кормить зарубежных деятелей, которые, как ни странно, ещё продолжают участвовать в театрализованных представлениях. Недавно такое очередное представление под названием "Валдайский клуб" прошло в Сочи, где собрались проплаченные Кремлем политики и политологи из многих стран.

Выступление Путина на этом форуме, где присутствовали представители 60 стран, в том числе инвесторы, руководители ведущих российских и зарубежных компаний, известные специалисты в области финансов и инвестиций, можно охарактеризовать двумя словами — очковтирательство и имитация. Т.е. привычная симуляция деятельности по развитию экономики страны и привлечению инвестиций.

Причем кремлевский кашевар окончательно потерял чувство реальности и уже совершенно не различает аудиторию, на которую изливает свои "гениальные" мысли и сомнительную информацию, сдобренные поднадоевшими плоскими шутками и примитивными анекдотами. Его даже не волнует тот факт, что на специфическое мероприятие — инвестфорум прибывают люди, хорошо разбирающиеся в конкретной экономике, рассматриваемой как возможный объект приложения капитала и направления инвестиций.

Тем не менее Путин, несмотря на продвинутую аудиторию форума, не нашел ничего лучшего, как построить свой доклад на ставшем уже привычным перечислении всех "достижений и успехов", заявив, что российская экономика обретает ни много ни мало новое качество, которого не было ещё год назад.

"Причём со второго квартала текущего года темпы превышают два процента. Прирост промышленного производства за три квартала составил 1,8 процента, при этом в плюсе оказались обрабатывающие отрасли, в лидерах — автопром, фармацевтика, химический комплекс, пищевая промышленность, выпуск электрооборудования", — "заинтриговал" присутствующих выступающий.

Думается, нет смысла перечислять "качественно новые" моменты доклада, подготовленного финансово-экономической обслугой Путина, умело играющей на показушных наклонностях шефа и продолжающей снабжать его "нужными" цифрами, не имеющими ничего общего с реальным положением дел в стране. Достаточно ознакомиться с последними исследованиями А. Илларионова, чтобы убедиться в стагнации российской экономики и, соответственно, ее инвестиционной "привлекательности", как бы кого "Россия не звала".

Ведь уже ни для кого не секрет, что дело не только в кризисном состоянии экономики из-за закономерных санкций. Последние только высветили отсталую, архаичную модель экономического развития страны, которой придерживается Кремль. Как в России, так и за рубежом всем стало очевидно, что Путин на деле осуществляет политику государственного регулирования экономики с элементами социалистического распределения.

Отсюда ключевая роль и решающее место государственного бюджета как главного инструмента "экономического развития". Отсюда и упор на расширение крупных государственных компаний и корпораций как основных доноров госбюджета, в отличие от бюджетов капстран, где системообразующим инструментом формирования доходов бюджета выступают налоговые поступления мелкого частного сектора.

Почти двадцатилетнее правление путинского режима показало, что у него как не было, так и нет внятной экономической программы и соответствующей стратегии, а также желания по формированию здорового предпринимательского класса и сильного частного сектора — основных двигателей национальной экономики. А есть только геополитические амбиции, которые были порождены головокружением от колоссальных нефтегазовых доходов, свалившихся на голову новоявленного чекиста-президента в нулевые годы.

Фактически Путин все эти годы всерьез не занимался экономикой и рассчитывал на продолжение вечного нефтегазового "снегопада" как подпитки базы чекистского социализма и надстройки в виде неосоветских символов. Однако острый финансово-экономический кризис, в который была загнана страна агрессией против Украины и ответными санкционными мерами со стороны западных стран заставили "исправителя мирового порядка" повернуться лицом к экономике, не меняя ее основ.

Жизнь не научила кремлевского кашевара и его окружение признать, что любое очковтирательство и имитация не лучший способ "управлять сложностью и контролировать риски". Его мнимые усилия по выползанию из кризиса обречены на провал, так как реальный путь в этом направлении — это изменение политического курса, восстановление нормальных внешнеэкономических связей с развитыми странами и мировой валютно-финансовой системой, от которых во многом зависит функционирование российской экономики и привлечение инвестиций.

Путину с его избитыми приемчиками выгодно подвешенное состояние жизненно важных для страны вопросов, создание неуверенности и противоречий среди "конкурентов" разных мастей для дальнейшего безоблачного правления, что показало недавнее назначение президентской кандидатши. Его устраивают созданный им и его ближайшим окружением чекистский социализм для 86 процентов населения и имитация деятельности по развитию политической системы и экономики страны.

Кямран Агаев, kasparov.ru