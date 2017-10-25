Фотофакт: Как будет выглядеть праздничный календарь к столетию БНР 1 25.10.2017, 21:06

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Фото: budzma.by

Календарь уже сдан в типографию.

Кроме календаря из популярной серии «Не маўчы па-беларуску!» на 2018 год в следующем году «Будзьма!» выпустит еще один календарь. Он называется «Адреса БНР. 1918 — 2018» и посвящен 100-летнему юбилею создания Белорусской Народной Республики.

На страницах календаря содержатся сведения о 12 зданиях, в которых происходили события, связанные с БНР. Это Купаловский театр, где в декабре 1917 г. проходил исторический Первый Всебелорусский съезд; дом купца Муравьева в Гродно, где размещалось правительство БНР после выезда из Минска; здание Белорусской миссии в Риге и другие дома в Вильнюсе, Каунасе, Праге, Таллине и даже Нью-Йорке!

Фото: budzma.by

Каждый из «адресов БНР» представлен в современном виде, с указанием теперешнего адреса, и прежним. Благодаря календарю любой желающий без проблем найдет дом, где жил Петр Кречевский или Василий Захарко в Праге.

Составила календарь историк Наталья Гордиенко, а оформлением занимался руководитель студии «Адліга» Анатолий Лазарь.