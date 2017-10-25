Кавалер свободного стиля 25.10.2017, 22:07

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Как сборная Беларуси по фристайлу готовится к Олимпиаде в Пхенчхане?

У Николая Козеко шесть олимпийских медалей (из них три — золотые), завоеванных его учениками, и вся грудь в орденах — он полный кавалер ордена Отечества, а также имеет немало других государственных наград. Когда мы говорим «белорусский фристайл», то подразумеваем Козеко и соответственно наоборот. Он был батутистом, затем тренером по прыжкам в воду, а в 1986 году рискнул и принял предложение развивать новый и совершенно незнакомый для нас вид спорта, о котором в СССР, пожалуй, никто даже слыхом не слыхивал, — стал старшим тренером сборной БССР по фристайлу. Самое необычное в этой истории, что новый наставник, как оказалось, даже не умел стоять на лыжах, пишет sb.by.

Как мы уже знаем, этот прискорбный факт совсем не помешал Николаю Козеко стать во фристайле мировой легендой. Хотя ученики его, конечно, подначивали. Особенно первое поколение спортсменов — Алексей Парфенков и Василий Воробьев: «Вы вот, Николай Иванович, наверное, думаете, что это очень легко — на лыжах в воздухе пируэты крутить. А попробовали бы сами...» Козеко на эти слова лишь тихонько улыбался (знать, как надо, не всегда значит уметь самому) и упорно осваивал горные лыжи: вставал, падал и снова вставал.

— Я к тому времени с активным спортом давно закончил, потерял батутную подготовку. Так что вариант прыгнуть отпал сам собой — это выходило за рамки элементарной безопасности.

— На Олимпиаде в Рио, кстати, белорусская батутная школа, к которой вы имеете прямое отношение, наконец, показала себя во всей красе. Следили за выступлением Влада Гончарова?

— Смотрел в прямом эфире и с особым интересом. Влад ритмичный, пластичный, собранный, с классной программой — я им восхищался. А какая психологическая устойчивость. Молодец, счастье, что спортсмен такого высокого уровня вырос в нашей стране.

— Мог бы из него хороший фристайлист получиться?

— Думаю, да, все данные при нем.

— Совсем скоро придет и ваш черед совершать очередные олимпийские подвиги, до Игр в Пхенчхане осталось всего ничего. Команда уже звенит?

— Олимпийский настрой появился уже после окончания прошлого сезона. Летели домой с чемпионата мира с ясной и четкой мыслью, что главный старт — на расстоянии вытянутой руки. И права на ошибки больше нет.

— Всех волнует вопрос: предпримут ли попытку очередного похода за золотым руном триумфаторы Сочи–2014 Антон Кушнир и Алла Цупер?

— Антону, к слову, 13 октября исполнилось 32 года. Он в полной боевой готовности. И поедет в Пхенчхан не просто участвовать — чемпионское звание ко многому обязывает.

— Алла тоже? Удивительная спортсменка: 38 лет, участница пяти подряд зимних Олимпиад, дважды мама... В 2012–м родила дочку, вернулась и стала чемпионкой. В 2015–м родила мальчика и снова возвращается!

— Признаться, после Сочи я был на 100 процентов уверен, что Алла на трамплин не вернется. Все–таки очень долгий путь прошла, и эта дорога завершилась триумфом. Но тренер, как видим, предполагает, а бог располагает. Помню, пришла скромненько на тренировку со старшей дочкой. «Николай Иванович, — говорит, — я чуток потренируюсь, в тонус хочу войти, форму немножко поддержать». А потом втянулась и как в том кино: а не замахнуться ли нам на Уильяма нашего, понимаешь, Шекспира?

— Она сейчас в форме?

— Да. В хорошей. На двух представительных летних турнирах была на пьедестале. Это, правда, немного другой фристайл, но тем не менее.

— Сколько всего у вас сейчас человек в основном составе?

— Шесть ребят и три девочки. И Алла Цупер, и Саша Романовская, и Аня Гуськова, надеюсь, лицензируются на Игры. А ребятам из шестерки придется отобрать четырех сильнейших. Каждому из них, уверен, тоже под силу как минимум попасть в Пхенчхан. Это и Артем Башлаков, и Дмитрий Мазуркевич, и Максим Густик, и Станислав Гладченко, и Денис Осипов, и Антон Кушнир.

— Сорока на хвосте принесла, что нынче неожиданно неплох Станислав Гладченко. Едва ли не лучший в команде!

— Напрасно вы использовали это слово — «неожиданно». Станислав действительно очень неплох, но это как раз таки вполне ожидаемо. Медленно, но уверенно, шаг за шагом он прибавляет. В прошлом сезоне почти на всех Кубках был в шаге от пьедестала, на чемпионате мира уверенно вошел в шестерку.

— После ухода «на пенсию» Дмитрия Дащинского и Алексея Гришина были опасения, что наша команда уже никогда больше не будет прежней. Можно сказать, что новый костяк сформирован?

— Прежней команда действительно не будет. Она будет другой, но, надеюсь, не менее грозной. Новая генерация заявляет о себе. И эта заявка мне очень нравится.

— Что нового сейчас в мировом фристайле?

— В 2022 году Олимпиада пройдет в Пекине. И Олимпийский комитет Китая уже выдвинул предложения о включении в программу Игр командных соревнований в лыжной акробатике. Так что у нас добавится одна медаль.

— В белорусскую олимпийскую копилку?

— Пока просто в розыгрыш. А там — как получится. Хотя будем стремиться, конечно, использовать свой шанс. И в женской, и в мужской командах.

— А качество прыжков за прошедший цикл сильно усложнилось?

— Пока еще практически не распробованы четверные сальто. На коммерческих соревнованиях их исполняют, а в официальных турнирах пока нет. Рекорд на сегодня — четверное сальто с пятью пируэтами. Года три назад его исполнили на Открытом чемпионате США.

Сочи-2014. В полете Антон Кушнир

ФОТО: БЕЛТА

— У нас на вооружении есть такие прыжки?

— Мы реалисты. Четверные пока не прыгаем, потому что не стоит задача попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А вот на олимпийский пьедестал хотелось бы.

— Вы готовы к тому, что, если вдруг в Пхенчхане у команды не сложится, скажут: все, Козеко спекся.

— Тренер, команда и спортсмен, которые вышли на олимпийский уровень, всегда должны быть готовы к тому, что есть вариант как выиграть, так и проиграть. Конкуренция в мире сейчас такая, что непобедимых нет. Даже Усэйн Болт, я думаю, все время был готов к поражению, которое в итоге и случилось. У нас ведь и до сих пор были не только победные сезоны, но и провальные. Так что не раз уже приходилось выслушивать критику. Пережили.

— Даже если будет в Пхенчхане медаль, даже если и две, но не окажется золотых, можете услышать в свой адрес: в принципе, неплохо, но где чемпионство? Приучили, Николай Иванович, вы народ к победам. Теперь этот крест ваш, и вам его нести.

— Две медали, говорите... А если три?

— Я, признаться, даже не подумал о таком варианте... Отлично парировали, браво! Вы уже испробовали олимпийский трамплин, соревновались в Пхенчхане?

— Да, там довольно интересные условия. Ветер гулял такой, что иногда было даже немножко боязно. Так что нужно держать ухо востро. Но соревнования для нас в Пхенчхане сложились удачно. Антон Кушнир там даже победил.

— Вы, кстати, где свой предолимпийский отпуск провели?

— Ездил в Венгрию на термальные источники. Город Бюке, в 20 километрах от границы с Австрией. Прекрасная профилактика и лечение опорно–двигательного аппарата. Рекомендую всем.

— То–то я смотрю вы полны сил и энергии. В свои 67 лет чувствуете себя молодым?

— Во всяком случае, возраст пока не дает задумываться о том, что пора брать пенсионную паузу.

— Читаете по–прежнему много?

— В последнее время больше стал уделять внимания специализированным материалам. Добрался недавно до «Теории и практики физического воспитания». Нашел старый советский тематический журнальчик. Я вам скажу, что все западные спортивные теории, которые сейчас активно используются, основаны именно на советских разработках. Техническое оснащение, конечно, другое, но все принципы и идеи оттуда.

— А для души?

— Для души у меня Гашек и «Похождения бравого солдата Швейка». Смеюсь и удивляюсь меткости слога. Эта книга, мне кажется, будет современна во все времена.

— Скажите, только честно, сколько раз вас звали работать за рубеж?

— Последний раз приглашали в Россию перед Олимпиадой в Сочи. На должность главного тренера, разумеется.

— А до этого?

— С периодичностью в два–три года. И в Канаду. И в США.

— Почему не уехали?

— А для чего? У меня своя хорошая команда. Созданная и выстраданная. К тому же условия для работы в Беларуси ничуть не хуже.

— Приятно слышать. Но там ведь больше платят.

— После того как белорусский фристайл стал завоевывать олимпийские медали, доход здесь стал вполне сопоставим с тем, что предлагают в США, например.

— И крайний, как говорят во фристайле, вопрос. Вы молитесь, когда ваши ученики прыгают? Помните, как в фильме «В бой идут одни «старики»: «Макарыч, в ставке Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крестят».

— Молюсь — это громко сказано. Скажем так: сильно переживаю. И от всей души желаю им успеха. Наверное, это можно назвать моей внутренней молитвой...

21 октября сборная Беларуси по фристайлу вылетела на сбор в Швейцарию, где впервые в олимпийском сезоне вышла на снег.