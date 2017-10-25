Владимир Непомнящих: Мы все равно будем поддерживать журналистов 2 25.10.2017, 22:13

Владимир Непомнящих

Гомельский активист намерен и дальше бороться за справедливость.

Гомельские активисты Владимир Непомнящих, Виктор Рубцов и Борис Аникеев составили жалобу на действия милиции. Они пожаловались на действия сотрудников гомельского ИВС и Железнодорожного РОВД Гомеля, передает «Белсат».

Активисты отбывали 5 суток ареста за акцию солидарности с журналисткой Ларисой Щиряковой.

«Я провел 5 дней в ИВС. Что-то улучшилось, хорошие матрасы и подушки, но я отметил недостатки: есть кран, но нет горячей воды в камерах, холодный чай, не дают бумагу, чтобы написать жалобу, а также за 5 суток меня не ознакомили с условиями содержания», — говорит активист.

«Мы все равно будем поддерживать журналистов. Но главное, что мы ничего не нарушили», — говорит Непомнящих.