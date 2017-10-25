Анна Северинец: Трудно понять логику тех, кто хочет закрыть гимназии 13 25.10.2017, 22:18

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Анна Северинец

Фото: Facebook

В стране нет денег, чтобы содержать гимназическое образование?

По поводу отмены экзаменов для поступления в гимназию и изменений в учебной программе высказалась в интервью euroradio.fm учительница Смолевичской гимназии и исследователь белорусской литературы Анна Северинец.

«Об изменениях в учительской среде говорят разное. Во-первых, что нет денег в стране содержать гимназические образование, во-вторых, что наличие гимназий якобы делает наше образование неровным для всех, в-третьих, что гимназии вымывают из обычных школ хороших учеников. Сказать по правде, мне трудно понять логику тех, кто хочет их закрыть».

По мнению Анны, образование должно быть разнообразным, давать возможности тем детям, которые хотели бы учиться больше, чем остальные: «Закрытие гимназий — гвоздь в наше и без того измученное образование. Что касается отмены экзаменов — это вообще какой-то бред. Проблемы на экзаменах создают излишне амбициозные родители. Если они не накручивают ребенка, не требуют от него результатов, не делают вид, что поступление в гимназию — это вопрос жизни и смерти, экзамен довольно легко переносится детьми».