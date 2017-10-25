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Джон Маккейн: Я выбираю курдов

  • 25.10.2017, 22:41
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Джон Маккейн

Почему американцы должны быть озабочены тем, что происходит на Ближнем Востоке прямо сейчас.

«Столкновения в этом месяце в районе Киркука между элементами иракских сил безопасности и курдскими бойцами глубоко тревожны, особенно из-за давней дружбы США с курдским народом», — пишет сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн в колонке для The New York Times (перевод - ghall.com.ua). «Эти столкновения, — продолжает политик, — также являются символом более широкой тревожной реальности: помимо наших тактических успехов в борьбе с «Исламским государством», у США по-прежнему угрожающе отсутствует всеобъемлющая стратегия по остальному Ближнему Востоку со всеми его сложностями».

«Позвольте мне быть откровенным: если Багдад не может гарантировать курдскому народу в Ираке безопасность, свободу и те возможности, которые он хочет, и если США вынуждены выбирать между поддерживаемыми Ираном боевиками и нашими давними курдскими партнерами, то я выбираю курдов», — пишет Маккейн.

«Столкновения в Киркуке являются симптомом более глубокой проблемы, которую США не в состоянии решить много лет: как внутри стран, так и в их отношениях друг с другом региональный порядок на Ближнем Востоке стремительно рушится, — считает сенатор. — Власть и влияние США там уменьшаются — во многом потому, что за последние восемь лет США ушли из региона. Вызванный этим вакуум заполняется антиамериканскими силами».

«И за всем этим — тень путинской России, которая вновь утверждает себя как региональная влиятельная сила, активно враждебная американским интересам — и совершенно не озабоченная правами человека или жизнью мирных жителей», — пишет политик.

«Если мы продолжим идти как во сне по нашей нынешней траектории, мы можем проснуться в ближайшем будущем и обнаружить, что американское влияние вытеснено из одной из самых важных частей мира, — продолжает Маккейн. — Вот почему американцы должны быть озабочены тем, что происходит на Ближнем Востоке прямо сейчас. Вот почему мы должны оставаться с нашими подлинными друзьями, курдами. И вот почему теперь мы как никогда нуждаемся в стратегии, которая поднимет наши взоры над тактическим уровнем и отделит сиюминутное от истинно важного», — заключает сенатор.


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