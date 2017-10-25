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Минск этой ночью: горожане встречают снег

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  • 25.10.2017, 22:54
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Белорусы выкладывают в соцсетях фотографии припорошенной столицы.

В этом году снегом никого не удивишь, он шел почти до самого лета. Еще в мае погода нас удивляла заснеженными зелеными деревьями, отопление выключили в этом сезоне очень поздно. И вот снова идет снег. Уже осенний. Синоптики объявили на четверг, 26 октября, оранжевый уровень опасности из-за сильного мокрого снега. Tut.by собрал несколько фотографий припорошенного Минска. Также сообщаются, что снег идет в Слуцке и Витебской области.

С первым снегом❄️❄️❄️☃️! #снег#минск#первыйснег

Публикация от Dimka (@nazarov_dimka)

С первым снегом!!! #деньжестянщика #зиманачало #назимнемстиле #минск

Публикация от Алексей (@4mel_shmel)


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