Минск этой ночью: горожане встречают снег 1 25.10.2017, 22:54

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Белорусы выкладывают в соцсетях фотографии припорошенной столицы.

В этом году снегом никого не удивишь, он шел почти до самого лета. Еще в мае погода нас удивляла заснеженными зелеными деревьями, отопление выключили в этом сезоне очень поздно. И вот снова идет снег. Уже осенний. Синоптики объявили на четверг, 26 октября, оранжевый уровень опасности из-за сильного мокрого снега. Tut.by собрал несколько фотографий припорошенного Минска. Также сообщаются, что снег идет в Слуцке и Витебской области.

С первым снегом❄️❄️❄️☃️! #снег#минск#первыйснег Публикация от Dimka (@nazarov_dimka) Окт 25 2017 в 11:53 PDT