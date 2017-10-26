Взрыв в Киеве: ранены депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала 1 26.10.2017, 7:38

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Четыре человека пострадали и один погиб в результате взрыва скутеря рядом с авто нардепа Украины.

Четыре человека пострадали и один погиб в результате вечернего взрыва возле телеканала Эспрессо, 70% которого принадлежат бывшему премьер-министру Арсению Яценюку и семье министра внутренних дел Арсена Авакова. В числе пострадавших - народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Происшествие квалифицировано как теракт и передано на расследование Службы безопасности Украины.

Как произошла трагедия, кто пострадал и какие версии строят политики - в материале liga.net.

"Такие взрывы делают по звонку мобильного"

Информация о взрыве поступила в Национальную полицию в среду в 22:05. Согласно первому сообщению МВД, на улице Адама Мицкевича, 10 в Соломенском районе взорвался автомобиль, пострадали два человека, информация уточняется.

Час спустя стало понятно, что взорвалось не авто, а припаркованный скутер возле входа в телеканал. Пострадавших оказалось больше, просто двое из них были публичными людьми: народный депутат от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук и политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. Оба довольно часто посещали различные телеканалы. В этот раз они были в эфире информационного вечера на Эспрессо.

Как рассказала выпускающий редактор программы Ирина, эфир с участием Мосийчука и Балы закончился в 22:00. Они покинули студию и прошли к гостевому дивану, где еще пару минут обсуждали с ведущей Мирославой Барчук последнюю тему - лотерейные выигрыши Олега Ляшко. Затем они спустились по лестнице на первый этаж, к выходу. Мирослава пошла в гримерку. "Дальше все происходило за доли секунд. Я пошла за своими вещами, и за полминуты до моего выхода прозвучал взрыв, от которого заложило уши. У нас посыпалась побелка. Охранники на камерах увидели, как взорвался мотороллер", - рассказывает она.

Фото: Дмитрий Линько/Facebook

Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко в Facebook оценил мощность взрыва минимум в 1 килограмм в тротиловом эквиваленте. "По предварительной информации, в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством", - написал он.

Скутера, который стал причиной инцидента, еще за 20 минут до взрыва возле офиса телеканала не было, говорят сотрудники Эспрессо - в этот промежуток времени они выходили на улицу. То есть транспортное средство подогнали туда в течение 20 минут.

Знакомые Мосийчука тоже не вполне понимают, как и когда начиненный взрывчаткой мотороллер оказался под телеканалом. "Взрыв произошел именно в момент выхода с телеканала, то есть сработал в нужное время. Обычно это делается по звонку мобильного. Единственный нюанс: когда именно был припаркован мотоцикл, пока неизвестно", - сказал LIGA.net его друг, представитель националистической организации Черный комитет Богдан Тыцькый. По его словам, камеры с видеозаписями никто не видел - их должна изъять полиция. "Но мотоцикл стоял впритык к авто Игоря, соответственно, скорее всего, он там стал уже после того, как подъехал Игорь", - допускает Богдан.

На место происшествия прибыли полиция, взрывотехники, спасатели, следователи.

"Мы сразу начали вызывать скорые, полицию еще отсюда. Минуты через три вышли на улицу. Мосийчука уже не было на месте инцидента. Наверное, уехал собственным транспортом. Потому что ни одной машины скорой помощи еще не было", - говорит Ирина.

Фото: МВД

Фото: МВД

Виталий Бала сидел на ступеньках возле административного корпуса магазина рядом с телеканалом. У него были осколочные ранения спины, зацепило верхнюю часть ноги и левую руку, рассказали свидетели. Он не мог дышать на полную - развился пневмоторакс.

Погибший и пострадавшие

Взрывом были повреждены припаркованные на месте автомобили сотрудников телеканала и местных жителей - в них повылетали стекла. В двух домах волной выбило окна. Звук взрыва киевляне слышали за несколько километров от места происшествия. Руководитель отряда быстрого реагирования Красного креста Тарас Логгинов ехал за рулем, когда услышал его, свернул в направлении источника звука и далее ехал за полицейскими с мигалкой.

"Я лично видел двоих пострадавших, третьим вероятно был Мосийчук - его увезли первым. Плюс была еще женщина, у которой прихватило сердце от увиденного", - рассказал он.

На вопрос, какие ранения люди получили при взрыве, Логгинов ответил: "У мужчины были зажгутованы обе ноги эсмархом. Я помог погрузить его на каталку. Второй - политолог, у него я обработал и заклеил шесть ран. Ему поставили капельницу, он находился в сознании".

Игоря Мосийчука на момент приезда скорой помощи на месте происшествия уже не было: его оперативно доставили на авто с разбитыми стеклами (либо он сам доехал) в частную клинику Борис. "У Игоря и других ранения осколками, наиболее тяжелые - проникающие ранения в живот. Игорь сейчас на операции", - ночью сообщил Богдан Тыцькый.

Врачи клиники Борис уточнили, что ранения не угрожают жизни Мосийчука.

Фото: Дмитрий Линько/Facebook

Примерно в это же время в Киевской городской больнице №17 в отделении политравмы начали оперировать Виталия Балу. Как написал его коллега, политолог Алексей Голобуцкий, у него проникающие ранения через диафрагму и печень. Повреждены легкие.

Третьего пострадавшего от взрыва до 17-й городской больницы не довезли: он скончался в скорой помощи. Погибшим оказался 30-летний охранник Мосийчука Руслан (его фамилию пока не называют). "У него осталась беременная жена и ребенок... Он закрыл собой Игоря", - написал на своем Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Пресс-служба МВД по состоянию на 04:00 ночи на своем сайте сообщала о пятерых пострадавших, которых с места происшествия забрали автомобили скорой помощи, среди них - женщина. "Есть сообщение от врачей о том, что по дороге в больницу скончался один из пострадавших. Состояние остальных раненых неизвестно", - говорится в сообщении.

По данным Эспрессо, в результате взрыва погиб один и пострадали четыре человека: депутат Мосийчук в удовлетворительном состоянии госпитализирован в Борис; в отделение политравмы больницы №17 доставлены политолог Виталий Б., а также Михаил М. 1981 года рождения; в отделение нейрохирургии БСМП скорая привезла женщину Надежду Т.

Окончательный список от полиции будет составлен, вероятно, уже утром.

Первые версии

Четкие версии выстраивать пока рано: все, что сейчас циркулирует на телеканалах и в комментариях, даже от приближенных к полиции лиц, не более чем личное мнение. Достоверно известно лишь, что взрыв около телеканала в Киеве квалифицировали по статье 258 Уголовного кодекса - террористический акт. Дело будет расследовать СБУ.

Следствию предстоит выяснить, международный это теракт или внутренние разборки. Основания есть для разработки обеих версий.

"Одна из версий следствия, в числе прочих - действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста, - написал в своем Facebook народный депутат Антон Геращенко. - Ранее такая же участь постигла журналиста Павла Шеремета, сотрудника ГУР МО Максима Шаповала, полковника контрразведки Юрия Возного, подполковника Александра Хараберюша".

Противники этой версии говорят, что Мосийчук - политик не того уровня, чтобы спецслужбы иностранного государства выбрали его объектом для теракта. А вот сам по себе взрыв под каналом Авакова, без привязки к Мосийчуку, вполне может стать рабочей версией: фактически это прямое оскорбление главы Министерства внутренних дел, подчиненные которому правоохранительные органы прохлопали взыв под его же офисом.

Неоднозначна и деятельность Мосийчука в Украине. В 2015 году он был фигурантом уголовного дела: его подозревали в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса, связанных с получением выгоды и с "расценками" на депутатские запросы, содержали под стражей. Он вообще часто попадает в скандалы. Позавчера, например, принимал активное участие в баррикадных боях в Святошинском суде Киева в защиту Коханивского и кричал конвоиру: "Застрелись, дурак".

Олег Ляшко считает, что к теракту могут быть причастны его политические оппоненты: "Разные версии рассматриваются... Проводятся все неотложные действия. Задача правоохранительных органов - установить причины и разные версии. Я не спешу все списывать на вражеские спецслужбы, потому что есть информация, которая дает основания думать, что это работа наших оппонентов. Больше я сказать пока ничего не могу".