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В Варшаве пройдет интеллектуальная игра в честь Коласа и Костюшко

  • 26.10.2017, 7:47

Деньги, собранные на белорусскоязычной игре «Jakub Quiz», будут перечислены на памятник Тадеушу Костюшко.

5 ноября в Варшаве пройдет белорусскоязычная игра «Jakub Quiz» по поводу 135-годовщины со дня рождения писателя Якуба Коласа. Игра будет благотворительной: все собранные деньги будут перечислены проекту по созданию памятника Тадеушу Костюшко в Меречовщине, сообщает euroradio.by.

«Проект уже собрал 75% от нужной суммы. Мы хотим показать, что следует помнить своих героев, и передать деньги от сыновей и дочерей Беларуси, которые сейчас живут в Варшаве», — рассказывает соорганизатор квиза, студентка Варшавского университета Алеся Пажиток. Уже больше года она вместе с еще одним студентом, Александром Лапко, проводит в Варшаве интеллектуальные игры на русском языке: «Что? Где? Когда?» и «Jack Quiz». В Польше игра по-белорусски в формате паб-квиза состоится впервые.

«Вопросы будут составлены так, что ответить на них смогут не только белорусы. Но нашим будет гораздо проще, поэтому желательно иметь хотя бы одного белоруса в своей команде. Мы надеемся, что удастся создать праздничное настроение и отпраздновать день рождения нашего славного поэта вместе», — добавляет Александр Лапко.

Мероприятие пройдет 5 ноября 2017 в Jack Cinema Bar (ул. Братска 18). Начало в 14:30. Стоимость участия — 15 злотых с одного игрока.


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